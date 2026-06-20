Shilpa Shinde: इंडस्ट्री से टूटा भरोसा, अब सब्जी का ठेला लगाने को तैयार हुई ये एक्ट्रेस!

Shilpa Shinde: एक्ट्रेस सब्ज़ियाँ बेचेंगी: टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने एक बार फिर अपने बेबाक बयानों से सुर्खियाँ बटोरी हैं। विवादों से कभी न घबराने वाली इस एक्ट्रेस ने हाल ही में एक चौंकाने वाला बयान दिया, जिससे फ़ैन्स हैरान रह गए। टीवी इंडस्ट्री से अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए शिल्पा ने कहा कि अपमानजनक हालात में काम करने के बजाय वह सड़कों पर सब्ज़ी की रेहड़ी लगाना ज़्यादा पसंद करेंगी।

शिल्पा शिंदे ने शहज़ादा धामी का समर्थन किया, टीवी इंडस्ट्री की आलोचना की

यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक्टर शहज़ादा धामी ने आरोप लगाया कि उन्हें अपने शो के मेकर्स से अभी तक बकाया पैसे नहीं मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लगभग ₹30 लाख का भुगतान अभी बाकी है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए शिल्पा ने खुलकर धामी का समर्थन किया और टीवी प्रोड्यूसर्स तथा इंडस्ट्री के कामकाज के तरीके पर तीखा हमला बोला।

सोशल मीडिया पर शिल्पा ने लिखा कि इंडस्ट्री में उन्होंने किन हालात का सामना किया है, यह सिर्फ़ वही जानती हैं और वह अब ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहतीं जो कलाकारों का सम्मान नहीं करते। उन्होंने कहा कि उनकी नए टीवी रोल करने की कोई इच्छा नहीं है और उन्हें लगता है कि टीवी में काम करना अपमानजनक हो गया है।

“किसी को खुश करने के बजाय सब्ज़ियाँ बेचना पसंद करूँगी”

अपनी तीखी पोस्ट में शिल्पा ने दावा किया कि टीवी में क्रिएटिविटी कम हो रही है और आजकल कई शो में ओरिजिनैलिटी की कमी है। उन्होंने आगे कहा कि कई एक्टर सिर्फ़ नौकरी बनाए रखने के लिए अपमान सहते रहते हैं, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार करती हैं।

एक्ट्रेस के मुताबिक, काम पाने के लिए किसी के सामने झुकने या चापलूसी करने के बजाय वह सड़क किनारे सब्ज़ियाँ बेचना पसंद करेंगी। उनके ये बयान तेज़ी से वायरल हो गए और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ज़बरदस्त बहस छिड़ गई।

पुराने विवाद अभी भी एक्ट्रेस का पीछा कर रहे हैं

शिल्पा पिछले कुछ सालों से विवादों के केंद्र में रही हैं। कुछ समय पहले, पॉपुलर टीवी शो ‘भाभी जी घर पर हैं!’ के प्रोड्यूसर से जुड़े उनके दावों के बाद ‘ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन’ ने कथित तौर पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की माँग की थी। इस मामले ने टीवी इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों के साथ उनके तनावपूर्ण रिश्तों पर फिर से चर्चा छेड़ दी।

क्या शिल्पा ‘भाभी जी घर पर हैं’ छोड़ने की योजना बना रही हैं?

अब अटकलें तेज़ हो गई हैं कि इंडस्ट्री से बढ़ती नाराज़गी के बीच शिल्पा ‘भाभी जी घर पर हैं!’ से दूरी बना सकती हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनके हालिया बयानों ने फैंस को टेलीविज़न पर उनके भविष्य को लेकर चिंता में डाल दिया है। फिलहाल, शिल्पा के तीखे बयानों ने एक बार फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी चुनौतियों और विवादों की ओर सबका ध्यान खींचा है।