Shilpa Shetty पर टूटी कानूनी गाज! 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी केस में EOW ने 5 घंटे तक की पूछताछ

Shilpa Shetty : बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कानूनी मुश्किल में फंस गई हैं, जब मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक व्यवसायी से जुड़े कथित ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में उनसे लगभग पाँच घंटे तक पूछताछ की।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेत्री से इस मामले में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में लगभग साढ़े चार घंटे तक पूछताछ की गई। हालाँकि, शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा और धोखाधड़ी के आरोपों के बीच किसी भी सीधे संबंध की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब तक, राज कुंद्रा और पाँच अन्य लोग इस मामले में अपने बयान दर्ज करा चुके हैं।

EOW ने पहले भी जारी किया था लुकआउट नोटिस

सितंबर में, EOW ने इसी मामले के सिलसिले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। यह जाँच इस साल अगस्त में दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें दंपति और एक अन्य व्यक्ति पर एक व्यवसायी से ₹60 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।

मामला क्या है?

लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह धोखाधड़ी 2015 से 2023 के बीच हुई थी। कोठारी के अनुसार, दंपति ने कथित तौर पर अपने व्यवसाय के विस्तार के बहाने उनसे पैसे लिए, लेकिन बाद में उस पैसे को निजी खर्चों में लगा दिया।”उन्होंने व्यवसाय विस्तार के लिए पैसे लिए, लेकिन कभी वापस नहीं किए”

कोठारी ने दावा किया कि 2015 में, शिल्पा शेट्टी ने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए 12% ब्याज दर पर ₹75 करोड़ का ऋण मांगा था। बाद में, शिल्पा ने कथित तौर पर उन्हें निवेश के रूप में धनराशि देने के लिए राजी किया, और उन्हें मासिक रिटर्न और मूल राशि चुकाने का आश्वासन दिया।

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने अप्रैल 2015 में एक शेयर सब्सक्रिप्शन समझौते के तहत ₹31.95 करोड़ और सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत ₹28.53 करोड़ हस्तांतरित किए। राशि वापस पाने के बार-बार प्रयासों के बावजूद, कोठारी ने दावा किया कि उन्हें अपना पैसा कभी वापस नहीं मिला – जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।

“बेबुनियाद आरोप”

इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिल्पा शेट्टी और उनके वकील प्रशांत पाटिल ने सभी आरोपों का खंडन किया है और उन्हें पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री जाँच में पूरा सहयोग कर रही हैं और अधिकारियों के सामने सच्चाई पेश करेंगी।