Shilpa Shetty And Akshay Kumar Relationship: ब्रेकअप के बाद शिल्पा शेट्टी ने खोले थे अक्षय कुमार के राज, सुनकर रह जाएंगे हैरान

Shilpa Shetty And Akshay Kumar Relationship: अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी कभी बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स में से एक थे। ऑन-स्क्रीन उनकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री ने लाखों लोगों का दिल जीता, और ऑफ-स्क्रीन उनके रोमांस की भी खूब चर्चा होती थी। कई फिल्मों में साथ काम करने के दौरान दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया और उस समय उनकी सगाई की अफवाहें भी खूब उड़ीं। हालांकि, आखिरकार उनका रिश्ता खत्म हो गया, जिससे फैंस हैरान रह गए।

ब्रेकअप के बाद, शिल्पा शेट्टी ने एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की और कुछ चौंकाने वाले दावे किए जिनकी खूब चर्चा हुई।

शिल्पा शेट्टी ने एक मुश्किल दौर के बारे में बात की

ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए शिल्पा ने बताया कि वह इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस थीं और इसके खत्म होने पर उन्हें बहुत दुख हुआ था। उन्होंने माना कि यह उनकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर में से एक था।

शिल्पा के मुताबिक, वह अक्षय से दिल से प्यार करती थीं, लेकिन उन्हें लगा कि शायद अक्षय ने कभी किसी से उस तरह से प्यार नहीं किया। इतने दुख के बावजूद, उन्होंने कहा कि वह शुक्रगुज़ार हैं कि आखिरकार वह अपनी ज़िंदगी के उस अध्याय से आगे बढ़ पाईं।

उतार-चढ़ाव भरी पर्सनल लाइफ

एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उस समय जहां उनका प्रोफेशनल करियर बहुत अच्छा चल रहा था, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में काफी उथल-पुथल मची हुई थी। उन्होंने इसे एक मुश्किल दौर बताया जो आखिरकार एक पुरानी याद बनकर रह गया।

वह दावा जिसने सुर्खियां बटोरीं

शिल्पा के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की हुई, वह था उनका यह दावा कि अक्षय का अपनी गर्लफ्रेंड्स का दिल जीतने का एक खास तरीका था। उन्होंने आरोप लगाया कि वह उन्हें देर रात मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर ले जाते थे और शादी का वादा करते थे। शिल्पा ने आगे दावा किया कि जैसे ही उनकी ज़िंदगी में कोई नई महिला आती थी, वह अक्सर उन वादों को भूल जाते थे।

लव ट्रायंगल की खबरें

उस समय ऐसी खबरें थीं कि शिल्पा शेट्टी के साथ रिश्ते में रहते हुए भी अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना के करीब आ रहे थे। जब शिल्पा को अक्षय और ट्विंकल के रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा।

दोनों स्टार्स आगे बढ़ गए

आखिरकार अक्षय कुमार ने 2001 में ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली और अब उनके दो बच्चे हैं। बाद में 2009 में शिल्पा शेट्टी ने बिज़नेसमैन राज कुंद्रा से शादी कर ली और उनके भी दो बच्चे हैं।

हालांकि उनका रिश्ता सालों पहले खत्म हो गया था, लेकिन शिल्पा शेट्टी के खुलासों पर बॉलीवुड फ़ैन्स के बीच आज भी चर्चा होती है और यह इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा चर्चित ब्रेकअप कहानियों में से एक बनी हुई है।