Shikhar Dhawan Sophie Shine : पत्नी संग झरने में रोमांस करते दिखे शिखर धवन, रोमांटिक अंदाज ने इंटरनेट पर लगा दी आग

Shikhar Dhawan Sophie Shine : पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन अपनी दूसरी शादी के बाद ज़िंदगी के एक नए सपनों जैसे दौर का आनंद ले रहे हैं। इन दिनों, पूर्व ओपनर अपनी लेडी लव सोफी शाइन के साथ छुट्टियां मना रहे हैं, और उनकी रोमांटिक छुट्टियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत रही हैं।

शिखर धवन खूबसूरत पहाड़ों के बीच पत्नी के साथ रोमांटिक हुए

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शिखर धवन और सोफी शाइन इस समय बाली में एक शानदार छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। यह कपल अपनी ट्रिप से सपनों जैसी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहा है, जिससे फैंस को बड़े ट्रैवल और रिलेशनशिप गोल्स मिल रहे हैं।

उनकी छुट्टियों के वायरल पलों में से एक में कपल हरे-भरे पहाड़ों से घिरे एक खूबसूरत झरने के नीचे एक साथ नहाते हुए दिख रहे हैं। रोमांटिक तस्वीरों में दोनों एक-दूसरे की बाहों में क्वालिटी टाइम बिताते हुए और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं।

फैंस उनकी केमिस्ट्री की तारीफ करते नहीं थक रहे

शिखर धवन और सोफी शाइन के बीच की सिजलिंग केमिस्ट्री ने फैंस को इम्प्रेस कर दिया है। सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें “बेस्ट कपल्स” में से एक कह रहे हैं और उनकी प्यारी बॉन्डिंग पर प्यार लुटा रहे हैं।

कपल एक पवित्र मंदिर भी गए

रोमांटिक पलों का आनंद लेने के अलावा, कपल अपनी बाली ट्रिप के दौरान अध्यात्म में भी डूबा हुआ देखा गया। उन्होंने इंडोनेशिया के मशहूर रातू नियांग शक्ति मंदिर जाकर साथ में आशीर्वाद लिया।

वेकेशन की जादुई झलकियां शेयर करते हुए, शिखर धवन ने एक दिल को छू लेने वाला कैप्शन लिखा: “कुछ जगहें आपकी आत्मा पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। ओम शांति।”

उनकी सपनों जैसी वेकेशन तस्वीरें और दिल को छू लेने वाले पल अब इंटरनेट पर छा रहे हैं, फैंस कपल के रोमांटिक वाइब और पहाड़ों पर शांति से बिताए पलों को बहुत पसंद कर रहे हैं।