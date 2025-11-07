Sherlyn Chopra Paid Physical Relation: पैसों के लिए बनाए कई लोगों से शारीरिक संबंध” शर्लिन चोपड़ा के इस खुलासे ने हिला दी थी पूरी इंडस्ट्री

Sherlyn Chopra Paid Physical Relation: बॉलीवुड अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा, जो अपने बोल्ड व्यक्तित्व और बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं, ने एक बार एक चौंकाने वाला खुलासा किया था जिससे पूरी इंडस्ट्री में भारी विवाद खड़ा हो गया था। अपने बोल्ड फोटोशूट और बेबाक अंदाज़ के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाली इस अभिनेत्री ने उस समय सबको चौंका दिया जब उन्होंने स्वीकार किया कि अपने संघर्ष के शुरुआती दिनों में उन्होंने पैसों के बदले कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।
शर्लिन चोपड़ा का वायरल बयान
View this post on Instagram
शर्लिन, जो कुछ बॉलीवुड फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी के कारण एक लोकप्रिय नाम बनी हुई हैं, ने अपने अतीत के बारे में एक ईमानदार लेकिन चौंकाने वाला कबूलनामा किया। उन्होंने खुलासा किया, “हाँ, मैंने पैसों के लिए कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। मैं यह बात किसी से सहानुभूति पाने या किसी को यह सोचने के लिए नहीं कह रही हूँ कि मैं एक बुरी इंसान हूँ – मैं यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यह मेरे जीवन की सच्चाई है।”
शर्लिन का बेबाक स्पष्टीकरण
View this post on Instagram
उन्होंने आगे बताया कि कई लोगों ने उन्हें पेड रिलेशनशिप के लिए संपर्क किया था क्योंकि उन्होंने पहले भी आर्थिक कारणों से ऐसा किया था। उन्होंने कहा, “मैं संघर्ष कर रही थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, और मैंने उस समय ये फैसले लिए थे। लेकिन अब मैं वो इंसान नहीं रही। वो दिन अब बीत चुके हैं, और मुझे उन लोगों के चेहरे भी याद नहीं जिनसे मैं उस दौरान मिली थी।”
प्रशंसकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ
जहाँ कुछ प्रशंसकों ने शर्लिन की ईमानदारी और ऐसे वर्जित विषय पर बोलने के साहस की प्रशंसा की, वहीं कुछ ने उनकी अति-निर्भीक और बेबाक होने के लिए आलोचना की। सोशल मीडिया पर लोग बंटे हुए थे—कुछ ने उन्हें “बेधड़क सच्चा” कहा, जबकि कुछ ने उन्हें “विवादास्पद” करार दिया।
मतों के बावजूद, एक बात तो तय है—शर्लिन चोपड़ा के बेबाक सच ने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अपनी बात कहने से कभी नहीं डरतीं, चाहे सच कितना भी विस्फोटक क्यों न हो।