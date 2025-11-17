Sheikh Hasina Dhaka Violence: शेख हसीना को फांसी की सजा से ढाका में बवाल, हालात काबू से बाहर

Sheikh Hasina Dhaka Violence: बांग्लादेश में राजनीतिक संकट एक खतरनाक मोड़ पर पहुँच गया है। सोमवार को, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को “मानवता के विरुद्ध अपराध” के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई। इस फैसले ने पहले से ही अस्थिर राजधानी ढाका में हिंसा और अशांति की एक नई लहर को जन्म दे दिया है।

फैसले के तुरंत बाद, शेख हसीना के समर्थक विरोध में सड़कों पर उतर आए, जबकि उनके विरोधी भी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर उन्हें तुरंत फांसी देने की मांग करने लगे। कई जगहों से, खासकर ढाका के संवेदनशील धनमंडी 32 इलाके से, दोनों समूहों के बीच हिंसक झड़पों की खबरें आई हैं।

धनमंडी में हिंसा भड़क उठी

तनाव तब बढ़ गया जब ढाका कॉलेज के छात्रों ने दो बुलडोज़रों के साथ धनमंडी 32 इलाके में घुसने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि वे फैसले के बाद हसीना की विरासत से जुड़े घर को गिरा देंगे।

जैसे ही उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, हसीना के समर्थकों ने उन्हें रोक दिया, जिससे भीषण झड़प हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए ध्वनि ग्रेनेड दागे।

सैन्य सुरक्षा के तहत धानमंडी

धानमंडी 32 का ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व बहुत अधिक है—यह शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान का निवास स्थान है। अब इस स्थल को एक संग्रहालय में बदल दिया गया है।

किसी भी तरह के नुकसान या हमले को रोकने के लिए, इलाके के चारों ओर सैन्य कर्मियों को तैनात किया गया है। धानमंडी पुलिस स्टेशन के संचालन अधिकारी अब्दुल कय्यूम ने ढाका ट्रिब्यून को बताया: “ढाका कॉलेज के छात्र दो बुलडोजर लेकर पहुँचे और लाउडस्पीकर से घोषणा की कि वे फैसले के बाद मकान 32 को गिरा देंगे।”

उन्होंने पुष्टि की कि छात्रों को मुख्य सड़क पर रोक दिया गया और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश से रोक दिया गया। फैसला आने से पहले ही, हसीना के समर्थकों की एक बड़ी भीड़ संभावित हमलों से उस स्थान की रक्षा के लिए इकट्ठा हो गई थी।

ढाका में देखते ही गोली मारने के आदेश

बढ़ती अशांति के जवाब में, प्रतिबंधित अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने दो दिवसीय बंद की घोषणा की है। हाल के दिनों में ढाका के कई हिस्सों में देसी बम हमले हो चुके हैं। यहाँ तक कि मुहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक के मुख्यालय को भी देसी विस्फोटकों से निशाना बनाया गया है।

हिंसा को नियंत्रण में रखने के लिए, अंतरिम सरकार ने सोमवार को आगजनी करने वालों और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हैं। भारी सुरक्षा तैनाती के बावजूद, ढाका में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है।

शेख हसीना को मौत की सजा क्यों सुनाई गई?

न्यायमूर्ति गुलाम मुर्तजा मोजुमदार की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले साल जुलाई और अगस्त के बीच हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का हवाला देते हुए मौत की सजा सुनाई।

न्यायाधिकरण के अनुसार:

हसीना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बम हमलों का आदेश दिया था। वह इसके बाद हुई हिंसा की मास्टरमाइंड थीं। इस कार्रवाई में 1,400 छात्रों की मौत हो गई और लगभग 24,000 घायल हो गए।

छात्र आंदोलन के चरम पर शेख हसीना भारत भाग गईं। फैसले से पहले, उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी कर अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को “झूठा” बताया और कहा: “मुझे किसी सज़ा का डर नहीं है। ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, और उसे लेने का हक़ सिर्फ़ उसी को है।”

