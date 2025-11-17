Sheikh Hasina Sentenced to Death: बांग्लादेश देश की पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा, तख्तापलट के दौरान हत्याओं की दोषी करार

Sheikh Hasina Sentenced to Death: पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी है। ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। न्यायाधिकरण के अनुसार, दोनों नेताओं ने अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के दौरान हुई हत्याओं की साजिश रची थी।

हाई अलर्ट जारी

इस फैसले से पूरे देश में व्यापक अशांति फैल गई है। सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि झड़पें, आगजनी और पथराव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अकेले ढाका में लगभग 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और ज़रूरत पड़ने पर हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए हैं।

पिछले 15 महीनों से भारत में

शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक राजधानी में दो बसों में आग लगा दी गई। इस घोषणा के बाद तनाव तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए आगे हिंसा को रोकने के लिए देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हसीना पिछले 15 महीनों से भारत में रह रही हैं और आने वाले दिनों में बांग्लादेश में राजनीतिक संकट और गहराने की आशंका है।