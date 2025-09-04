Shehnaaz Gill की इक कुड़ी नहीं होगी सितंबर में रिलीज, पंजाब बाढ़ संकट के चलते बढ़ी डेट

Shehnaaz Gill, (आज समाज), नई दिल्ली: पंजाब में आई भीषण बाढ़ के कारण शहनाज़ गिल की आगामी पंजाबी फिल्म ‘इक कुड़ी’ की रिलीज़ स्थगित कर दी गई है। पहले यह फिल्म 19 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब यह 31 अक्टूबर, 2025 को रिलीज़ होगी।
शहनाज ने इंस्टाग्राम पर प्रशंसकों के साथ यह खबर साझा की और एक भावुक संदेश के साथ आधिकारिक पोस्टर पोस्ट किया। बयान में बताया गया है कि पंजाब में “अप्रत्याशित और गंभीर बाढ़ की स्थिति” को देखते हुए टीम ने सामूहिक रूप से रिलीज़ को स्थगित करने का फैसला किया है। इसमें इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि फिल्म के कलाकार और क्रू प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और इस संकट के दौरान मदद के नए तरीके तलाश रहे हैं।
पंजाब बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है
विनाशकारी बाढ़ ने पंजाब के बड़े हिस्से को जलमग्न कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार, 23 जिले प्रभावित हुए हैं, जिससे 3.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हज़ारों लोग विस्थापित हुए हैं, घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और खड़ी फ़सलें नष्ट हो गई हैं। इस स्थिति ने बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू कर दिए हैं, जिसमें गैर-सरकारी संगठन और मशहूर हस्तियाँ मदद के लिए आगे आ रही हैं।
फ़िल्म टीम का बयान
अपने आधिकारिक नोट में, निर्माताओं ने कहा: “पंजाब के कई इलाकों में अप्रत्याशित और भीषण बाढ़ के कारण, इक कुड़ी टीम ने सर्वसम्मति से फ़िल्म की रिलीज़ को 31 अक्टूबर, 2025 तक स्थगित करने का फ़ैसला किया है। इस कठिन समय में, हमारा मानना है कि पंजाब के लोगों के साथ खड़े रहना हमारी ज़िम्मेदारी है। टीम कई गैर-सरकारी संगठनों के संपर्क में है और ईश्वर की कृपा से, हर संभव सहायता प्रदान करती रहेगी।”
इक कुड़ी के बारे में
राया पिक्चर्स, अमोर फ़िल्म्स और शहनाज़ गिल प्रोडक्शंस के बैनर तले निर्मित, इक कुड़ी का निर्देशन अमरजीत सिंह सरोन ने किया है और कौशल जोशी, अमरजीत सिंह सरोन और शहनाज़ गिल द्वारा सह-निर्मित है। वैश्विक रिलीज़ का प्रबंधन करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा किया जाएगा। पिछले नवंबर में पहली बार घोषित की गई इस फिल्म का प्रशंसकों द्वारा बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है, जब से इसकी शूटिंग शुरू हुई है। इस बीच, पंजाब बाढ़ संकट से जूझ रहा है, और देश भर से प्रार्थनाएँ और सहायता आ रही है।
