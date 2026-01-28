Shehnaaz Gill Sidharth Shukla Photo Viral: क्या सच में लीक हुई थी शहनाज़–सिद्धार्थ की प्राइवेट फोटो? जानिए पूरा मामला

Shehnaaz Gill Sidharth Shukla Photo Viral: पॉपुलर एक्ट्रेस शहनाज गिल, जिन्हें प्यार से ‘पंजाब की कैटरीना कैफ’ कहा जाता है, हाल ही में 31 साल की हुई हैं। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत से लेकर बिग बॉस 13 के बाद घर-घर में मशहूर होने तक, शहनाज का सफर वाकई कमाल का रहा है। आज, उन्होंने बॉलीवुड में सफलतापूर्वक कदम रखा है और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है।

जहां उनकी प्रोफेशनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है, वहीं शहनाज गिल की पर्सनल लाइफ, खासकर दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनका रिश्ता, फैंस को आज भी दिलचस्प लगता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार उनकी सीक्रेट शादी की एक फोटो कथित तौर पर वायरल हो गई थी, जिससे ऑनलाइन काफी हलचल मच गई थी।

वायरल ‘शादी की फोटो’ जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी

शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस 13 में अपनी केमिस्ट्री से लाखों लोगों का दिल जीता था। शो के बाद भी उनका रिश्ता मजबूत बना रहा, हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया।

इसके बावजूद, फैंस को यकीन था कि दोनों के बीच कुछ खास है। शहनाज अक्सर इशारा करती थीं कि सिद्धार्थ उनकी जिंदगी में कितने अहम हैं, और वह हमेशा उनके साथ खड़े नजर आते थे। स्वाभाविक रूप से, उनकी शादी की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलती रहीं। इन सबके बीच, दोनों की एक फोटो अचानक ऑनलाइन सामने आई, जिससे फैंस हैरान और एक्साइटेड हो गए।

वायरल फोटो के पीछे की सच्चाई क्या थी?

वायरल तस्वीर में, शहनाज गिल गुलाबी साड़ी पहने हुए दिखीं, जबकि सिद्धार्थ शुक्ला कैजुअल कपड़ों में थे। जिस चीज़ ने सच में सबका ध्यान खींचा, वह थी शहनाज के माथे पर सिंदूर, जिससे लोगों को तुरंत यकीन हो गया कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है।

फैंस ने मान लिया कि यह तस्वीर लीक हुई प्राइवेट शादी की फोटो है और कपल को बधाई देने लगे। यह तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे शादी की पुरानी अफवाहों को और हवा मिली। हालांकि, सच्चाई बहुत अलग निकली।

सिद्धार्थ शुक्ला ने रिएक्ट किया और अफवाहों को खत्म किया

अटकलों पर विराम लगाते हुए, सिद्धार्थ शुक्ला ने खुद साफ किया कि फोटो फेक है। X (पहले ट्विटर) पर एक्टर ने लिखा: “भाई, बैचलर टैग मुझ पर अच्छा लगता है। मैं सिंगल हूं, फिर भी कुछ मीडिया वालों ने मुझे शादीशुदा घोषित कर दिया है। लगता है वे मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं।” उनके बयान से यह साफ़ हो गया कि वायरल फोटो असली नहीं थी, और शादी की अफवाहें पूरी तरह से बेबुनियाद थीं।

फैंस को अभी भी ‘सिडनाज़’ की याद आती है

सफाई के बावजूद, फैंस अभी भी चाहते थे कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला कभी शादी करें। ‘सिडनाज़’ के लिए प्यार आज भी मज़बूत है। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन शहनाज गिल उनकी यादों को संजोकर रखती हैं और ज़िंदगी में हिम्मत और गरिमा के साथ आगे बढ़ रही हैं।

