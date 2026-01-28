Shehnaaz Gill Birthday Celebration: जन्मदिन पर शहनाज गिल का जश्न, डांस वीडियो देख फैंस हुए खुश

Shehnaaz Gill Birthday Celebration: पॉपुलर एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन शहनाज़ गिल, जिन्हें प्यार से ‘पंजाब की कैटरीना कैफ’ कहा जाता है, मंगलवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं। एक्ट्रेस ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ एक शानदार सेलिब्रेशन के साथ अपना खास दिन मनाया।

शहनाज़ ने इंस्टाग्राम पर सेलिब्रेशन की एक झलक शेयर की, जिसमें उन्होंने एक खुशमिजाज वीडियो पोस्ट किया जिसने तुरंत लोगों का दिल जीत लिया। क्लिप में, एक्ट्रेस को अपना बर्थडे केक काटते हुए, हंसते हुए और अपने प्रियजनों के साथ कीमती पलों का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है।

View this post on Instagram A post shared by Shehnaaz Gill (@shehnaazgill)

शहनाज़ गिल का एनर्जेटिक डांस ने सबका ध्यान खींचा

वीडियो के आखिर में, शहनाज़ को सबके साथ जोश से डांस करते हुए और चारों ओर खुशी फैलाते हुए देखा गया। उन्होंने भांगड़ा भी किया, जिससे उनकी पंजाबी जड़ों की झलक मिली। आरामदायक कपड़े पहने और खुशी से चमकती हुई, शहनाज़ एनर्जेटिक, बेफिक्र और सच में खुश दिख रही थीं। उनके फैंस उनके डांस मूव्स और पॉजिटिव वाइब की तारीफ किए बिना नहीं रह सके, और कमेंट सेक्शन में जन्मदिन की शुभकामनाओं और प्यार से भर दिया।

‘मैं हर पल को पूरी तरह से जी रही हूँ’

अपने विचार शेयर करते हुए, शहनाज़ ने वीडियो को कैप्शन दिया, “आज 27 तारीख है, और मैं अपनी ज़िंदगी के हर पल को पूरी तरह से जी रही हूँ। मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएँ।” उनके दिल को छू लेने वाले मैसेज ने फैंस के दिलों को छू लिया, जिन्होंने उनकी ताकत, ग्रोथ और ज़िंदगी को आभार और खुशी के साथ अपनाने की क्षमता की तारीफ की।

शहनाज़ गिल का सफर: मॉडलिंग से स्टारडम तक

पंजाब के जालंधर में जन्मी और पली-बढ़ी शहनाज़ गिल ने म्यूजिक वीडियो के ज़रिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले एक मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की।

वह ‘मझे दी जट्टी’ और ‘पिंड दियां कुड़ियां’ जैसे पॉपुलर पंजाबी गानों में नज़र आईं, लेकिन गैरी संधू के गाने ‘बेबी’ ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। बाद में वह ‘सत श्री अकाल’ और ‘काला शाह काला’ जैसी पंजाबी फिल्मों में नज़र आईं, और धीरे-धीरे एक मजबूत फैन बेस बनाया।

बिग बॉस 13 से मिली शोहरत

शहनाज़ 2019 में ‘बिग बॉस 13’ में आने के बाद घर-घर में मशहूर हो गईं। उनकी चुलबुली पर्सनैलिटी, हाज़िरजवाबी, टूटी-फूटी इंग्लिश और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनके करीबी रिश्ते ने उन्हें उस सीज़न के सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट्स में से एक बना दिया। रियलिटी टीवी से बॉलीवुड तक

बिग बॉस के बाद, शहनाज़ कई बॉलीवुड म्यूज़िक वीडियो में नज़र आईं और आखिरकार उन्होंने सलमान खान की फ़िल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ से हिंदी फ़िल्मों में डेब्यू किया। बाद में वह ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ में भी दिखीं और पंजाबी फ़िल्म ‘इक कुड़ी’ में भी नज़र आईं, जिससे उन्होंने एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी डेब्यू किया।

अपनी प्यारी मुस्कान, पॉजिटिव सोच और ज़बरदस्त एनर्जी से शहनाज़ गिल अपने फैंस को इंस्पायर करती रहती हैं – और उनका बर्थडे सेलिब्रेशन इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि उन्होंने कितनी तरक्की की है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग