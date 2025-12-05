Shehbaz Badesha ने शो से बाहर आते ही दिखाई अपनी रियल लाइफ, गर्लफ्रेंड और होने वाली भाभी संग इतराईं शहनाज गिल

Shehbaz Badesha: बिग बॉस 19 का फिनाले बस कुछ ही घंटे दूर है, फैंस के बीच एक्साइटमेंट अपने पीक पर है। जहां पांच फाइनलिस्ट — गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे, अमाल मलिक, फरहाना और तान्या मित्तल — घर के अंदर अपना बेस्ट देने में बिज़ी हैं, वहीं एक्स-कंटेस्टेंट शहबाज़ बदेशा बाहर अपने समय का पूरा मज़ा ले रहे हैं।

एविक्शन के तुरंत बाद, शहबाज़ ने अपनी रियल-वर्ल्ड फ्रीडम का मज़ा लेने में एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। बिग बॉस के घर के सीक्रेट्स बताने से लेकर अपनी पुरानी ज़िंदगी से जुड़ने तक, रैपर पूरे स्वैग में वापस आ गया है। हाल ही में, शहबाज़ को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर डेट पर देखा गया, और यह आउटिंग जल्द ही टॉक ऑफ़ द टाउन बन गई।

गर्लफ्रेंड के साथ खुशी-खुशी पोज़ दिए

View this post on Instagram A post shared by Rohit Saraiya (@rohitsaraiya.official)

डेट के दौरान, शहबाज़ अचानक अपने पुराने दोस्त मृदुल तिवारी से टकरा गए। इस शाम को और भी खास बनाने वाली बात थी शहनाज़ गिल की मौजूदगी, जिन्होंने शहबाज़ और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ खुशी-खुशी पोज़ दिए, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा हो गई। शहबाज़ ने गर्लफ्रेंड के साथ पोज़ दिए, शहनाज़ भी मस्ती में शामिल हुईं।

शहबाज़ मीडिया से मस्ती करते हुए खुशमिजाज मूड में लग रहे थे। शहनाज़ गिल को शहबाज़ और उनकी होने वाली भाभी के साथ एन्जॉय करते हुए देखा गया, जिससे लोगों को खूब हंसी और पॉजिटिव वाइब्स मिलीं। फैंस दोनों के प्यारे पलों की तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे, और उन्हें “परफेक्ट कॉम्बिनेशन” कह रहे थे।

शहनाज़ बरगंडी आउटफिट में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, आसानी से सबका ध्यान खींच रही थीं, जबकि शहबाज़ की गर्लफ्रेंड ने भी अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा। इस बीच, शहबाज़ ने क्लीन व्हाइट लुक में क्लासी लुक बनाए रखा, और कैमरों के लिए कॉन्फिडेंस से पोज़ दिए।

फैंस को पुरानी शहनाज़ गिल की आई याद

शाम की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं। शहनाज़ गिल को लंबे समय बाद इतनी खुलकर हंसते और मुस्कुराते हुए देखकर फैंस खास तौर पर बहुत खुश हुए। कई लोगों ने कहा कि वे “पुरानी शहनाज़” को कितना मिस करते हैं — चुलबुली, बेफिक्र और ज़िंदगी से भरपूर।

सोशल मीडिया पर उनके चार्म की तारीफ़ करते हुए कमेंट्स की बाढ़ आ गई है, फैंस कह रहे हैं कि उन्हें हमेशा इतना ही खुश और चमकदार रहना चाहिए। जैसे शहबाज़ बिग बॉस के बाद अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं और शहनाज़ अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेर रही हैं, इस अचानक हुए रीयूनियन ने यकीनन कई दिल जीत लिए हैं।