Cricketer Shefali Verma Welcome: रोहतक पहुंचने पर शेफाली वर्मा का ग्रैंड वेलकम

रोहद टोल से शुरू हुआ रोड शो, सेल्फी लेने वालों की लगी होड़

Cricketer Shefali Verma Welcome, (आज समाज), रोहतक: विश्वकप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर शेफाली वर्मा का आज रोहतक पहुंचने पर लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जैसे ही स्टार बल्लेबाज शेफाली रोहद टोल पर पहुंची तो लोगों ने उन्हें फूलमालाएं पहनाई। इसके बाद यहीं से उनका रोड शो शुरू हो गया, जिसमें एडीसी नरेंद्र कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष रणवीर ढाका, कांग्रेस युवा नेता हेमंत बख्शी, शेफाली के दादा संतलाल, पिता संजीव वर्मा और परिवार के अन्य लोग मौजूद हैं।

शेफाली गाड़ी की सनरूफ खोल बाहर निकली हुई हैं। इस दौरान लोगों में सेल्फी लेने की होड़ लगी हुई है। इसके बाद रोहतक के सर्किट हाउस में मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और अन्य भाजपा नेता शेफाली वर्मा को सम्मानित करेंगे।

फाइनल में खेली 87 रन की शानदार पारी, बनीं प्लेयर आॅफ द मैच

2 नवंबर को मुंबई में खेले गए विश्वकप के फाइनल मैच में शेफाली ने 78 गेंदों में 2 छक्कों और 7 चौकों के साथ 87 रन की पारी खेली। इसके बाद 7 ओवर गेंदबाजी करते हुए 36 रन देकर 2 विकेट निकाले। शेफाली के इस प्रदर्शन से भारत ने 52 रन से खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। शेफाली वर्मा को इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर आॅफ द मैच चुना गया।

ये भी पढ़ें: हरियाणा की रातें शिमला से भी ठंडी, 7 डिग्री तक पहुंचा तापमान