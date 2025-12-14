Shefali Jariwala Birth Anniversary: एक गाने से रातोंरात स्टार बनी ये एक्ट्रेस, ‘बिग बॉस’ से मिली नई पहचान, 42 साल की उम्र में निधन हो गया

Shefali Jariwala Birth Anniversary: फिल्म इंडस्ट्री ने कई ऐसे सितारों को देखा है जो रातों-रात मशहूर हो गए, लेकिन कुछ ही ऐसे थे जो सिर्फ एक आइकॉनिक गाने से अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। ऐसी ही एक एक्ट्रेस थीं शेफाली जरीवाला, जिनकी 2025 में अचानक मौत से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सदमे में आ गई। जहां वह एक म्यूजिक वीडियो से सनसनी बन गई थीं, वहीं सालों बाद बिग बॉस ने उन्हें एक बिल्कुल नई पहचान दी।

शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया, लेकिन उनकी यादें आज भी फैंस के दिलों में ज़िंदा हैं। 15 दिसंबर को उनकी जयंती है, इसलिए यह उनकी शानदार यात्रा को याद करने का एक मौका है।

एक गाना जिसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी

अहमदाबाद में एक गुजराती परिवार में जन्मी शेफाली जरीवाला ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ खास प्लान किया था।

2002 में, शेफाली ‘कांटा लगा’ रीमिक्स म्यूजिक वीडियो में नज़र आईं, जो तुरंत पूरे देश में पॉपुलर हो गया। इस गाने ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया, और जल्द ही उन्हें “कांटा लगा गर्ल” के नाम से जाना जाने लगा। यह गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि यह पूरे भारत में शादियों, पार्टियों और सेलिब्रेशन में बजने लगा।

अक्षय कुमार के साथ काम किया

कांटा लगा की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए, शेफाली ने 2004 की बॉलीवुड फिल्म ‘मुझसे शादी करोगी’ में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया, जहां उन्होंने वही गाना परफॉर्म किया। हालांकि यह एक कैमियो था, लेकिन उनके परफॉर्मेंस ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा। फिल्म में, उन्होंने अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर की, और गाने के रीक्रिएशन को भी दर्शकों ने उतना ही पसंद किया।

एक वापसी जिसने उन्हें एक नई पहचान दी

जब शेफाली फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने लगी थीं, तभी उन्होंने अचानक ब्रेक ले लिया और लाइमलाइट से गायब हो गईं। बाद में पता चला कि वह मिर्गी से जूझ रही थीं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी पड़ी और फिल्मों से दूर रहना पड़ा।

लगभग 15 साल बाद, शेफाली ने वापसी की कोशिश की लेकिन उन्हें कोई अच्छा काम नहीं मिला। 2019 में उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया, जब उन्होंने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर ‘बिग बॉस 13’ में एंट्री की। हालांकि वह शो नहीं जीत पाईं, लेकिन बिग बॉस ने उन्हें एक नई पहचान दी, और दर्शकों ने उनकी मज़बूत मौजूदगी और पर्सनैलिटी की तारीफ़ की। इस शो ने इंडस्ट्री में उनकी असली वापसी कराई।

शेफाली जरीवाला की मौत कैसे हुई?

जब शेफाली नई लोकप्रियता का आनंद ले रही थीं और सोशल मीडिया पर एक्टिव थीं, तभी 2025 का साल दुखद साबित हुआ। 27 जून, 2025 को शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। कार्डियक अरेस्ट से उनकी अचानक मौत ने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री को गहरे सदमे में डाल दिया।

एंटरटेनमेंट जगत से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें एक ऐसी कलाकार के रूप में याद किया गया जिसने सिर्फ़ एक यादगार गाने से एक पूरे दौर को परिभाषित किया। शेफाली जरीवाला भले ही अब नहीं रहीं, लेकिन “कांटा लगा गर्ल” की विरासत हमेशा भारतीय पॉप कल्चर में अमर रहेगी।