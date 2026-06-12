Priya Gill Career: शाहरुख खान को जड़ दिया था जोरदार थप्पड़, लेकिन बोल्ड सीन से इनकार कर प्रिया गिल ने छोड़ दी इंडस्ट्री

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Mohit Saini
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Priya Gill Priya Gill Career: शाहरुख खान को जड़ दिया था जोरदार थप्पड़, लेकिन बोल्ड सीन से इनकार कर प्रिया गिल ने छोड़ दी इंडस्ट्री
Priya Gill Priya Gill Career: शाहरुख खान को जड़ दिया था जोरदार थप्पड़, लेकिन बोल्ड सीन से इनकार कर प्रिया गिल ने छोड़ दी इंडस्ट्री

Priya Gill Priya Gill Career: बॉलीवुड में ग्लैमर से भरी कहानी और बोल्ड स्क्रीन पर्सनैलिटी आने से बहुत पहले, एक्ट्रेस प्रिया गिल ने अपनी मासूमियत, चार्म और आसान परफॉर्मेंस से लाखों दिल जीते थे। हालांकि वह सालों पहले लाइमलाइट से गायब हो गईं,

लेकिन उनके फिल्मी करियर की दिलचस्प कहानियां आज भी सिनेमा प्रेमियों को हैरान करती हैं। उनमें से, शाहरुख खान से जुड़ी एक कभी न भूलने वाली घटना आज भी बॉलीवुड के पर्दे के पीछे के सबसे चर्चित किस्सों में से एक है।

वह एक्ट्रेस जिसने सादगी से दिल जीता

1990 के दशक के आखिर में, प्रिया गिल इंडस्ट्री के सबसे होनहार चेहरों में से एक बनकर उभरीं। अपने कई कंटेंपरेरी एक्टर्स के उलट, उन्होंने अपनी इमेज ग्रेस, सादगी और नेचुरल एक्टिंग एबिलिटी के आस-पास बनाई।

उन्होंने 1996 में अरशद वारसी और चंद्रचूड़ सिंह के साथ ‘तेरे मेरे सपने’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया। लेकिन, 1999 की रोमांटिक म्यूज़िकल ‘सिर्फ तुम’ ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया, और फिल्म के गाने पूरे देश में चार्टबस्टर बन गए।

‘जोश’ वाली घटना जो सबको आज भी याद है

गोवा के शानदार बैकग्राउंड पर बनी मंसूर खान की 2000 की फिल्म ‘जोश’ को कौन भूल सकता है? शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और चंद्रचूड़ सिंह स्टारर यह फिल्म आज भी सबकी पसंदीदा है।

प्रिया गिल ने फिल्म में शाहरुख खान के लव इंटरेस्ट का रोल किया था, और दर्शकों को स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आई थी। लेकिन पर्दे के पीछे, एक खास सीन एक यादगार याद बन गया।

जब एक रील थप्पड़ असली मुक्के में बदल गया

Priya Gill Priya Gill Career: शाहरुख खान को जड़ दिया था जोरदार थप्पड़, लेकिन बोल्ड सीन से इनकार कर प्रिया गिल ने छोड़ दी इंडस्ट्री

एक इमोशनल गाने के सीन की शूटिंग के दौरान, प्रिया के कैरेक्टर को स्क्रिप्ट के हिस्से के तौर पर शाहरुख खान को थप्पड़ मारना था। एक पुराने इंटरव्यू में प्रिया की यादों के मुताबिक, डायरेक्टर मंसूर खान उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे और बार-बार इस बात पर ज़ोर देते रहे कि थप्पड़ में गुस्सा और इंटेंसिटी की कमी थी।

कई रीटेक के बाद, शाहरुख ने खुद उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा: “मुझे मारो… सच में मारो।” एक भरोसेमंद शॉट देने के प्रेशर में, प्रिया उस पल कंट्रोल खो बैठीं। थप्पड़ मारने के बजाय, उन्होंने गलती से शाहरुख खान के चेहरे पर एक ज़ोरदार मुक्का मार दिया।

पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया

इस असर से वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। खबर है कि माहौल शांत हो गया क्योंकि शॉट इतना असली लग रहा था कि डायरेक्टर भी कुछ देर के लिए चुप हो गए और “कट” कहना भूल गए।

जो हुआ उससे डरकर, प्रिया को लगा कि उन्होंने करियर खत्म करने वाली गलती कर दी है। बाद में, फिल्म के सिनेमैटोग्राफर ने मज़ाक में उनसे कहा: “अब शाहरुख खान के लाखों फैंस तुमसे नफरत करेंगे क्योंकि तुमने रोमांस के किंग को हरा दिया है।” जो एक रूटीन सीन के तौर पर शुरू हुआ, वह बॉलीवुड की सबसे यादगार बिहाइंड-द-सीन्स कहानियों में से एक बन गया।

करियर जो कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुँच पाया

‘सिर्फ तुम’ और ‘जोश’ जैसी फिल्मों में यादगार परफॉर्मेंस देने के बावजूद, प्रिया गिल का करियर अपनी शुरुआती रफ़्तार बनाए रखने में नाकाम रहा। उनकी बाद की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती रहीं, और बॉलीवुड के तेज़ी से बदलते माहौल ने उनके लिए अच्छे रोल पाना और भी मुश्किल कर दिया।

वह हालत जिसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर दिया

जैसे ही इंडस्ट्री 2000 के दशक में आई, मेनस्ट्रीम सिनेमा में ग्लैमर और बोल्ड कंटेंट ज़्यादा अहम हो गया। कहा जाता है कि प्रिया को फिल्ममेकर्स से कई ऑफर मिले, लेकिन कई एक ही उम्मीद के साथ आए थे — उन्हें बोल्ड सीन करने होंगे और स्क्रीन पर ज़्यादा ग्लैमरस इमेज अपनानी होगी। हालांकि, प्रिया ने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया।

वह इंटिमेट सीन करने या अपनी इमेज बदलने को तैयार नहीं थीं, इसलिए उन्होंने उन मौकों को ठुकरा दिया और चुपचाप फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गईं।

जब शोहरत फीकी पड़ गई और स्पॉटलाइट कहीं और चली गई, तो प्रिया गिल का सफर हमें याद दिलाता है कि बॉलीवुड में सफलता अक्सर मुश्किल फैसलों के साथ आती है — और कभी-कभी, हर चीज़ से दूर जाना खुद के प्रति सच्चे रहने की कीमत होती है।

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