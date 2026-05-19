Monalisa intimate Scenes: संघर्ष के दिनों में किए बोल्ड रोल, आज करोड़ों की मालकिन बन चुकी है ये हसीना

By
Mohit Saini
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Monalisa intimate Scenes: संघर्ष के दिनों में किए बोल्ड रोल, आज करोड़ों की मालकिन बन चुकी है ये हसीना
Monalisa intimate Scenes: संघर्ष के दिनों में किए बोल्ड रोल, आज करोड़ों की मालकिन बन चुकी है ये हसीना

Monalisa intimate Scenes: मोनालिसा आज भोजपुरी सिनेमा और इंडियन टेलीविजन के सबसे पॉपुलर चेहरों में से एक हैं। अपनी ग्लैमरस स्क्रीन प्रेजेंस और ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग के लिए जानी जाने वाली यह एक्ट्रेस अब फेम, सक्सेस और लग्ज़री लाइफस्टाइल का आनंद ले रही हैं। हालांकि, स्टारडम तक का उनका सफर आसान नहीं था।

मोनालिसा ने अपने स्ट्रगल के बारे में खुलकर बात की

Monalisa intimate Scenes

हाल ही में टेली टॉक के साथ एक इंटरव्यू में, मोनालिसा ने अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दौर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने से पहले आई मुश्किलों के बारे में खुलकर बात की।

एक्ट्रेस ने बताया कि उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें ज़िंदगी के शुरुआती दौर में ही काम करना शुरू करना पड़ा।

फिल्मों में आने से पहले होटल में काम किया

एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले, मोनालिसा ने खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कोलकाता के एक होटल में काम किया। उस दौरान, उन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफर मिले। शुरू में, उन्हें ज़्यादातर रोल कम बजट की B-ग्रेड और C-ग्रेड फ़िल्मों में मिलते थे, जिनमें ग्लैमर और इंटिमेट सीन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था।

“मैं इंटिमेट सीन करने में कभी अनकम्फर्टेबल नहीं हुई”

मोनालिसा ने बताया कि उन्हें लगातार ऐसी फ़िल्में ऑफ़र होती थीं जिनमें बोल्ड और इंटिमेट सीन की ज़रूरत होती थी। उन प्रोजेक्ट्स के नेचर के बावजूद, वह प्रोफ़ेशनल रहीं और ऐसे रोल करने में कभी अनकम्फर्टेबल महसूस नहीं किया।

एक्ट्रेस ने बताया कि अपने करियर के उस स्टेज पर, उनका मानना ​​था कि बेकार बैठने के बजाय काम करते रहना बेहतर है, खासकर तब जब उनके आस-पास कई उभरती हुई एक्ट्रेस को मौके भी नहीं मिल रहे थे।

छोटे बजट की फ़िल्में करने का कोई अफ़सोस नहीं

मोनालिसा ने माना कि उन्हें छोटे बजट की फ़िल्मों में काम करने का कोई अफ़सोस नहीं है क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स ने आखिरकार उनके लिए भोजपुरी सिनेमा के दरवाज़े खोल दिए। भोजपुरी फ़िल्मों में उनकी पॉपुलैरिटी ने बाद में उन्हें मेनस्ट्रीम टेलीविज़न में आने में मदद की।

बिग बॉस ने उनकी ज़िंदगी बदल दी

Monalisa intimate Scenes

एक्ट्रेस ने बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आने के बाद, उनका अगला सपना टेलीविज़न में आना था ताकि वह घर-घर में मशहूर हो सकें। बिग बॉस में हिस्सा लेने के बाद उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आया, जिससे उन्हें ज़बरदस्त पहचान मिली।

रियलिटी शो के बाद, मोनालिसा को नज़र, बेकाबू, फव्वारा चौक और द 50 जैसे कई पॉपुलर टीवी शो मिले।

आज बेहतर ज़िंदगी जी रही हैं

आज, मोनालिसा का मुंबई में एक घर है और वह टेलीविज़न में एक स्टेबल और सफल करियर का आनंद ले रही हैं। हालांकि वह कहती हैं कि वह बहुत ज़्यादा लग्ज़री लाइफस्टाइल नहीं जीती हैं, लेकिन वह गर्व से मानती हैं कि उनकी ज़िंदगी अब उन संघर्ष के दिनों से कहीं बेहतर है जिनका उन्होंने सामना किया था। मोनालिसा अब टेलीविज़न इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा और सफल एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं।