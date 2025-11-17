Shatrughan Sinha: पत्नी थी 8 महीने की प्रेग्नेंट, फिर भी चल रहा था अफेयर… शत्रुघ्न सिन्हा की दूसरी शादी पर अड़े थे भाई

By
Mohit Saini
-
0
48
Shatrughan Sinha: पत्नी थी 8 महीने की प्रेग्नेंट, फिर भी चल रहा था अफेयर… शत्रुघ्न सिन्हा की दूसरी शादी पर अड़े थे भाई

Shatrughan Sinha: 1980 के दशक में, जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दूसरी शादी बॉलीवुड की सुर्खियों में थी, उसी समय एक और सुपरस्टार का विवाहेतर संबंध बड़े विवाद को जन्म दे रहा था। वह अभिनेता कोई और नहीं, बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा थे, जिनकी सीक्रेट लव लाइफ कभी बॉलीवुड के सबसे चर्चित विषयों में से एक थी। एक लोकप्रिय अभिनेत्री के साथ उनका अफेयर इतना गहरा गया कि कथित तौर पर उनके अपने भाई ने उनकी दूसरी शादी करवाने की कोशिश की।

वह अभिनेत्री जिसके साथ शत्रुघ्न सिन्हा जुड़े थे

शत्रुघ्न सिन्हा ने 1980 में पूनम सिन्हा से शादी की और उनके तीन बच्चे हैं – लव, कुश और सोनाक्षी। लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद, शत्रुघ्न का एक और अभिनेत्री के साथ रिश्ता इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया। वह अभिनेत्री थीं प्रसिद्ध रीना रॉय, जिनके साथ उन्होंने 70 के दशक में कई हिट फ़िल्में दीं। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री जल्द ही असल ज़िंदगी में एक ऐसे रिश्ते में बदल गई जिसकी चर्चा बॉलीवुड में होती रही।

भाई चाहते थे कि शत्रुघ्न रीना रॉय से शादी करें

Shatrughan Sinha: पत्नी थी 8 महीने की प्रेग्नेंट, फिर भी चल रहा था अफेयर… शत्रुघ्न सिन्हा की दूसरी शादी पर अड़े थे भाई

उनका रिश्ता इतना गंभीर हो गया कि शत्रुघ्न सिन्हा के भाई, राम सिन्हा ने एक बार उन्हें रीना रॉय से शादी करने की धमकी दी थी। खबरों के मुताबिक, राम ने पूरे सिन्हा परिवार को एक लंबा पत्र लिखा था, जिसके अंत में उन्होंने एक साहसिक बयान दिया था: शत्रुघ्न को रीना से शादी करनी ही होगी। उन्होंने रीना रॉय को वचन भी दिया था और शादी को अंजाम तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध थे।

पत्नी पूनम उस समय 8 महीने की गर्भवती थीं

अपनी आत्मकथा “एनीथिंग बट खामोश” में, शत्रुघ्न ने इस पूरे भावनात्मक उथल-पुथल का खुलासा किया। जिस समय राम शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, उस समय पूनम जुड़वाँ बच्चों लव और कुश के साथ 8 महीने की गर्भवती थीं।

राम ने धर्मेंद्र की हेमा मालिनी से शादी का भी हवाला दिया—जो उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना की थी—जो शत्रुघ्न के लिए एक उदाहरण था।

एक दिन, राम, शत्रुघ्न को रीना रॉय के घर ले गए और ज़िद की कि वह तुरंत उनसे शादी कर लें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शत्रुघ्न ने इनकार किया, तो वह पूरे मामले का सार्वजनिक रूप से पर्दाफ़ाश कर देंगे।

शादी कैसे रुकी

भाग्य तब बदला जब राम द्वारा लिखा गया पत्र गलती से शत्रुघ्न के सचिव पवन कुमार को मिल गया, जिन्होंने शहर से बाहर शूटिंग कर रहे अभिनेता को इस स्थिति के बारे में बताया। लगभग उसी समय, फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी ने खुलासा किया कि रीना रॉय ने खुद शत्रुघ्न को चेतावनी दी थी: अगर उन्होंने तुरंत उनसे शादी नहीं की, तो वह आठ दिनों के भीतर किसी और से शादी कर लेंगी। रीना ने अपनी बात रखी। 1983 में, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी की, जिससे उनका लंबा और उथल-पुथल भरा रिश्ता खत्म हो गया।

ब्रेकअप के बाद का जीवन

अलग होने के बाद, शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन रीना की शादी ज़्यादा दिन नहीं चली—1992 में वह मोहसिन ख़ान से अलग हो गईं। इस बीच, शत्रुघ्न ने पूनम के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जारी रखी और इस जोड़े ने इस रिश्ते से उपजे भावनात्मक तूफ़ान पर आखिरकार काबू पा लिया।

यह भी पढ़ें: Most Popular Non Veg Food: दुनिया में सबसे ज़्यादा किस जानवर का मांस खाया जाता है? जवाब जानकर आप रह जाएंगे आप हैरान

 