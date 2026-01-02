Shark Tank India 5 Promo: शार्क टैंक इंडिया 5 की हुई एंट्री, 6 नए शार्क्स के साथ लौटे 9 दिग्गज जज

By
Mohit Saini
-
0
83
Shark Tank India 5 Promo: शार्क टैंक इंडिया 5 की हुई एंट्री, 6 नए शार्क्स के साथ लौटे 9 दिग्गज जज
Shark Tank India 5 Promo: शार्क टैंक इंडिया 5 की हुई एंट्री, 6 नए शार्क्स के साथ लौटे 9 दिग्गज जज

Shark Tank India 5 Promo: बेहद लोकप्रिय बिज़नेस रियलिटी शो ‘शार्क टैंक इंडिया सीज़न 5’ सोनी टीवी पर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है, और फैंस पहले से ही एक्साइटेड हैं। सोशल मीडिया पर रिलीज़ हुए प्रोमो क्लिप वायरल हो गए हैं, जिनमें इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स शार्क के सामने अपने ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया पेश करते दिख रहे हैं। 2021 में अपनी शुरुआत के बाद से 700 से ज़्यादा बिज़नेस डील के साथ ज़बरदस्त इम्पैक्ट बनाने के बाद, यह शो अब एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है।

इस बार, यह बड़ा, बोल्ड और ज़्यादा स्मार्ट है

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @sonytvofficial

प्रोमो में सीज़न 1 के जाने-पहचाने चेहरे दिखाए गए हैं, लेकिन बस इतना ही नहीं — शार्क टैंक इंडिया 5 नए नज़रिए और पावरफुल बिज़नेस माइंड्स को साथ ला रहा है। मौजूदा शार्क के साथ, इस सीज़न में छह बिल्कुल नए जज भी होंगे, जो टैंक को और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और डायनामिक बनाएंगे।

पैनल में शामिल होने वाले नए शार्क से मिलें

इस सीज़न में अतिरिक्त बिज़नेस लीडर्स की एक शानदार लाइनअप देखने को मिलेगी, जिसमें शामिल हैं:

शैली मेहरोत्रा ​​– CEO, फिक्सडर्मा इंडिया

हार्दिक कोटिया – फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर, रेसन सोलर

मोहित यादव – को-फाउंडर, मिनिमलिस्ट

वरुण अलाघ – CEO और को-फाउंडर, होनासा कंज्यूमर लिमिटेड

कनिका टेकरीवाल – फाउंडर, जेटसेटगो एविएशन

प्रथम मित्तल – फाउंडर, मास्टर्स यूनियन और टेट्रा

इन दूरदर्शी लीडर्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स को अब पहले से कहीं ज़्यादा मौके, गाइडेंस और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिलेंगे।

प्रोमो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी

नए रिलीज़ हुए प्रोमो में पावरफुल पिच, इमोशनल कहानियाँ, बोल्ड बिज़नेस इनसाइट्स और बड़े दांव वाले डील-मेकिंग के पल दिखाए गए हैं। दर्शक आने वाले सीज़न की इंटेंसिटी, फ्रेशनेस और इंस्पायरिंग वाइब को पसंद कर रहे हैं — जिससे सीज़न 5 अब तक के सबसे ज़्यादा इंतज़ार वाले एडिशन में से एक बन गया है।

रिलीज़ डेट की घोषणा

फैंस को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा! शार्क टैंक इंडिया सीज़न 5 का प्रीमियर 5 जनवरी से सोनी टीवी और सोनी LIV पर होगा। दिलचस्प बात यह है कि इसी तारीख को मास्टरशेफ इंडिया भी लॉन्च होगा, जो एक अनोखी “जोड़ीदार” थीम के साथ वापसी कर रहा है — जहाँ पार्टिसिपेंट्स जोड़ियों में खाना बनाएंगे और भारत की रिच कुकिंग डाइवर्सिटी को मॉडर्न, ग्लोबल स्टाइल में दिखाएंगे।