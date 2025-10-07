Sharad Purnima 2025 : शरद पूर्णिमा पर श्वास रोगियों को औषधीय खीर वितरण की

700 रोगियों ने ग्रहण की औषधीय खीर

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)चरखी दादरी। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर सर्वहित साधना न्यास के तत्वाधान में आर्य समाज वेद मंदिर पांडवान के प्रांगण में चांद की दूधिया रोशनी में पूरी रात श्वास रोगियों हेतु औषधीय खीर का निर्माण किया गया। इसके साथ-साथ रात भर श्वास रोगियों का दूर-दूर से आना लगा रहा, जिन्होंने पूरी रात सत्संग का लाभ उठाया, जिसमें भजनोपदेशक सत्यपाल मधुर एवं गुरुकुल चरखी दादरी के ब्रह्मचारी सन्नी शास्त्री, मनु आर्य आदि के मधुर भजन हुए।

इस अवसर पर आर्य समाज पांडवान के सचिव सतपाल आर्य ने औषधीय खीर ग्रहण करने संबंधी सावधानियां से अवगत कराया, साथ ही स्वामी सच्चिदानंद का प्रेरणात्मक उद्बोधन रहा। उन्होंने कहा कि इस खीर का सेवन करने से व्यक्ति को सेहत से जुड़े कई लाभ मिलते हैं। सुबह 5 बजे खीर वितरण से पूर्व स्वामी सच्चिदानंद के ब्रह्मत्व में वैदिक मंत्रोचार के साथ हवन रचाया गया। हवन के उपरांत सभी रोगियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए खीर वितरण आरंभ किया गया। इस औषधीय खीर को आर्यसमाज वेद मंदिर प्रांगण में लगभग 700 रोगियों ने ग्रहण किया। इस अवसर पर आचार्य प्रवीण योगी, रिंकू शास्त्री, राजेंद्र सांगवान, बलवीर आर्य, सोमवीर आर्य, आत्मानंद आर्य, सत्यपाल आर्य, राजेश आर्य, संजीव आर्य, नारायण आर्य, अनुराग आर्य, अनिल, रामकिशन आदि का विशेष सहयोग रहा।

