Panchang And Rashifal: मिथुन, कन्या, धनु और कुंभ राशि पर अपनी कृपा बरसाएंगे शनिदेव

Panchang And Rashifal, (आज समाज), नई दिल्ली: आज 20 सितंबर 2025 को पितृपक्ष का चतुर्दशी श्राद्ध होगा। आज उन मृतकों का श्राद्ध किया जाएगा, जिनकी मृत्यु किसी हथियार द्वारा, दुर्घटना, आत्महत्या या अचानक हुई हो। आज श्राद्ध पूजा के लिए तीन शुभ मुहूर्त हैं। आज दोपहर 12:08 मिनट से दोपहर 12:57 मिनट तक कुतुप मुहूर्त है जिसके समाप्त होते ही रौहिण मुहूर्त का आरंभ हो जाएगा, जो दोपहर 01:46 मिनट तक रहेगा। रौहिण मुहूर्त के समाप्त होते ही अपराह्न काल का आरंभ हो जाएगा, जो दोपहर 04:12 मिनट तक रहने वाला है।

इससे पहले ही सभी श्राद्ध अनुष्ठान करने शुभ रहेंगे। आज शनिवार के दिन चंद्रमा से दूसरे भाव में चंद्रमा और सूर्य की युति से सुनफा योग का संयोग बन रहा है। इस शुभ योग में न्याय के देवता शनिदेव मिथुन, कन्या, धनु और कुंभ राशि पर अपनी कृपा बरसा सकते हैं। व्यापार में आपको नए संपर्कों से लाभ मिलेगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

राशिफल