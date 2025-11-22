Shani Margi: 28 नवंबर से शनिदेव होंगे मार्गी

जानें किन राशि वालों को मिलेगी अपार दौलत?
Shani Margi, (आज समाज), नई दिल्ली: न्याय के देवता और कर्मफल दाता शनिदेव की चाल में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 28 नवंबर 2025 को शनि ग्रह मार्गी (सीधी चाल) होने वाले हैं। इस खास ग्रह गोचर का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा, लेकिन तीन ऐसी राशियां हैं जिनके लिए यह समय अपार धन लाभ और करियर में जबरदस्त उछाल लेकर आ रहा है।
अगर आपके काम लंबे समय से रुके हुए हैं, आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव आ रहा है, या करियर में स्थिरता नहीं मिल पा रही है, तो शनिदेव का यह मार्गी होना आपके जीवन में बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
शनिदेव का मार्गी होना, क्या होता है?
सबसे पहले समझते हैं कि शनिदेव का मार्गी होना क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कोई ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी उल्टी चाल (जिसे वक्री कहा जाता है) को छोड़कर सीधी चाल चलने लगता है, तो इस स्थिति को मार्गी कहा जाता है। मार्गी शब्द का अर्थ है राह पर चलना या सीधी गति।
इन 3 राशि वालों की चमकेगी किस्मत
- मकर राशि: शनिदेव आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम, भाई-बहन) में सीधी चाल चलने वाले हैं। यह स्थिति आपके लिए उत्साह और ऊर्जा की वापसी लेकर आएगी।
- धन लाभ: रुके हुए कार्य अब गति पकड़ेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।
- करियर और व्यवसाय: करियर में स्थिरता और प्रगति मिलेगी। बड़े फैसलों और प्रोजेक्ट्स में सफलता के योग हैं। व्यापार में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
- शुभ फल: भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक माहौल सुखद बनेगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी।
- मीन राशि: आत्मविश्वास और स्थिरता की वापसी
शनिदेव आपकी ही राशि के लग्न भाव (प्रथम भाव) में मार्गी होंगे। हालांकि, आप पर अभी साढ़े साती का पहला चरण जारी है, लेकिन मार्गी शनि इस दौरान बड़ी राहत देंगे।
- धन लाभ: आय के नए स्रोत खुलेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निवेश के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है।
- करियर और व्यवसाय: करियर में आई रुकावटें दूर होंगी और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का सकारात्मक फल मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन के संकेत मजबूत होंगे।
- शुभ फल: आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और मानसिक तनाव में कमी आएगी। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं अब सुलझने लगेंगी।
- कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लिए शनि नवम भाव (भाग्य स्थान) में मार्गी हो रहे हैं। यह स्थिति आपके भाग्य का उदय करेगी।
- धन लाभ: नवम भाव में शनि की सीधी चाल अचानक धन लाभ के योग बनाएगी। पैतृक संपत्ति या दूर स्थानों से आर्थिक फायदा हो सकता है।
- करियर और व्यवसाय: नौकरी में बड़ी सफलता, स्थान परिवर्तन, या पदोन्नति की योजनाएं पूरी हो सकती हैं। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे।
- शुभ फल: धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पिता और गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है।
अन्य राशियों पर भी पड़ेगा प्रभाव
वृषभ राशि: शनि ग्यारहवें भाव में मार्गी होंगे, जिससे धन लाभ और रुका हुआ पैसा लौटने के योग बनेंगे।
मिथुन राशि: दसवें भाव में मार्गी होने से करियर में स्थिरता और प्रगति मिलेगी। बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है।
कुंभ राशि: आपकी राशि से दूसरे भाव में मार्गी शनि आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे और जमा पूंजी बढ़ाने के अवसर मिलेंगे।
ये भी पढ़ें: शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए तेल