Shanaya Kapoor: एथनिक पहन पार्टी मूड में नजर आई शनाया कपूर

फैंस बोले-कोई इतना खूबसूरत कैसे

Shanaya Kapoor, (आज समाज), मुंबई: हाल ही में शनाया ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो पार्टी मूड में नजर आ रही हैं। फैंस भी इन तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं। शनाया कपूर को इस फोटो में पिज्जा खाते देखा जा सकता है। इसके साथ पास में ही टेबल को देखकर कह सकते हैं कि पार्टी की पूरी तैयारियां हैं। शनाया ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, पिज्जा और मेरी गर्ल्स के साथ टाइम।

शनाया को इस तस्वीर में अपनी गर्ल गैंग के साथ पोज करते देखा जा सकता है। उनके साथ में खुशी कपूर भी दिखाई दे रही हैं। एक फैन ने इसपर कमेंट करते हुए लिखा, खुशी कपूर बिलकुल श्रीदेवी मैम जैसी लगती हैं। सभी को एथनिक अटायर में फेमिनिन चार्म बिखेरते देखा जा सकता है।

शनाया ने इसी आउटफिट में और भी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो एथनिक में ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं। उन्होंने अपनी इस पोस्ट के साथ कैप्शन दिया, बरसात वाले दिन की धूप जैसी चमको। शनाया के पापा संजय कपूर ने उनकी इन तस्वीरों पर दिल ड्रॉप करने के साथ ही नजर से बचाने वाला स्टीकर भी ड्रॉप किया है।

शनाया कपूर की इन तस्वीरों पर फैंस भी जमकर प्यार बरसाते नजर आ रहे हैं। ज्यादातर कमेंट बॉक्स में दिल ड्रॉप देखे जा सकते हैं। इसी के साथ एक फैन ने लिखा, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। दूसरे ने लिखा, मैम आप बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही हैं। शनाया को ट्यूब सिंगल स्ट्रैप ब्लाउज के साथ पिंक पैटर्न का लहंगा पहने देखा जा सकता है, जिसकी हेमलाइन पर गोल्डन डिटेलिंग है।

इस क्लोज अप शॉट की कैंडिड पोज तस्वीर में भी शनाया बेहद प्यारी लग रही हैं। उन्होंने अपने इस एथनिक लुक को कंप्लीट करने के लिए गले में चोकर, कलरफुल बैंगल्स और छोटा सा पोल्की मांग टीका कैरी किया है। इसी के साथ उन्होंने अपने बालों को स्ट्रेट स्लीक रखा है।

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