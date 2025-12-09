20 पानी-पुरी एक साथ खा जाते थे Shammi Kapoor, भांजे ने किया मजेदार खुलासा

Shammi Kapoor: शम्मी कपूर हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर एक्टर्स में से एक हैं। अपनी यादगार फ़िल्मों और ज़बरदस्त एनर्जी से उन्होंने कई पीढ़ियों तक फ़िल्म प्रेमियों का मनोरंजन किया। स्क्रीन पर अपने चंचल और बेफ़िक्र किरदारों की तरह, शम्मी कपूर असल ज़िंदगी में भी उतने ही मज़ेदार और ज़िंदादिल थे।

हाल ही में, शम्मी कपूर के भतीजे और महान पृथ्वीराज कपूर के पोते, एक्टर जतिन कपूर ने सोशल मीडिया पर अपने प्यारे चाचा के बारे में एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया। एक वायरल वीडियो में, जतिन ने भारत के सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फ़ूड में से एक, पानी पूरी के लिए शम्मी कपूर के अनोखे प्यार के बारे में बताया।

शम्मी कपूर का पसंदीदा स्ट्रीट फ़ूड

जतिन कपूर, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अक्सर अपने मशहूर परिवार के बारे में पुरानी यादें शेयर करते हैं। अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम वीडियो में, उन्होंने शम्मी कपूर के सबसे पसंदीदा स्नैक — पानी पूरी के बारे में प्यार से बात की।

जतिन को याद आया कि जब भी शम्मी कपूर उनके माटुंगा फ्लैट पर आते थे, तो यह पूरे परिवार के लिए त्योहार जैसा मौका बन जाता था। नीचे एक पानी पूरी बेचने वाला अपना स्टॉल लगाता था, और जैसे ही शम्मी कपूर आते, उस बेचने वाले को ऊपर बुलाया जाता ताकि वह फ्लैट के ठीक बाहर सबको ताज़ी पानी पूरी परोस सके।

सिर्फ़ शम्मी कपूर के लिए एक स्पेशल प्लेट

जतिन के मुताबिक, एक रेगुलर प्लेट में आमतौर पर 5 से 6 पानी पूरी होती थीं, लेकिन शम्मी कपूर की प्लेट हमेशा स्पेशल होती थी। उन्हें दही पूरी पसंद थी, और उनकी प्लेट में एक बार में 20 पूरी तक आ जाती थीं।

जो चीज़ इसे और भी खास बनाती थी, वह थी ऊपर से छिड़की हुई लाल मिर्च और मसाला। जतिन ने कहा कि मसालों की वजह से प्लेट दूर से पूरी लाल दिखती थी, और शम्मी कपूर हर निवाले का बहुत मज़ा लेते थे।

अपने ज़माने के सबसे स्टाइलिश एक्टर्स में से एक होने के बावजूद, शम्मी कपूर अपनी जड़ों से बहुत जुड़े हुए थे और उन्हें पानी पूरी जैसा सिंपल स्ट्रीट फ़ूड बहुत पसंद था।

कपूर की विरासत को आगे बढ़ाना

जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि जतिन कपूर, पृथ्वीराज कपूर की बेटी उर्मिला सियाल के बेटे हैं। इतने सालों में, जतिन ने फिल्मों और टेलीविज़न दोनों में काम किया है, और एक एक्टर के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई है, साथ ही कपूर परिवार की अमीर विरासत को आगे बढ़ाया है।

यह दिल को छू लेने वाली कहानी एक बार फिर साबित करती है कि सुपरस्टार की पर्सनैलिटी के पीछे, शम्मी कपूर एक ऐसे इंसान थे जिन्हें बाकी सबकी तरह ज़िंदगी, खाना और छोटी-छोटी खुशियों से प्यार था।