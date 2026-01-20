Shahnaz Husain Winter Skin Care Tips : सर्दियों में खो गई चेहरे की चमक? हरी सब्ज़ियों से पाएं स्किन पर निखार

Shahnaz Husain Winter Skin Care Tips : आजकल तापमान में गिरावट के साथ ही हवा में ठंडक बढ़ रही है जिसकी वजह से त्वचा शुष्क, बेजान तथा निर्जीव सी दिखने लगती है। ठण्डक आपकी प्रतिरोधक क्षमता के साथ ही आपकी त्वचा तथा बालों पर भी असर करती है। ऐसे में या तो आप लोशन क्रीम, मॉइस्चराइजर बार-बार लगाते रहें और या आप प्रकृतिक तरीकों से अपने शरीर की आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करें जिससे आप प्रकृतिक तौर पर सुन्दर दिखेंगी तथा मौसम का मिजाज़ आपकी त्वचा, बालों को प्रभावित नहीं कर सकेगा।

सर्दियों के मौसम में प्रकृति हमें पालक, सरसों का साग, मेथी, बथूआ, हरे पत्तों का सलाद सहित ऐसी हरी पते दार सब्जियां प्रदान करती है जिसके सेवन से हमारी त्वचा मौसम की मार को आसानी से झेल सकती है। इन हरी सब्ज़ियों में एंटी आक्सीडेंट विटामिन, मिनरल तथा अन्य पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं जोकि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ सुन्दरता को भी निखारते हैं।

1. गाजर

सर्दियों में बाजार में लाल रंग की गाजर सामान्यतः मार्केट में मिलती है जबकि बाकी सीजन में नारंगी रंग की गाजर देखने को मिलती है। गाजर विटामिन-सी से भरपूर होती है जिससे शरीर में कॉलाजन की उत्पत्ति होती है जो कि त्वचा को कोमल , मुलायम तथा लचीला बनाती है। गाजर में विद्यमान विटामिन ए से चेहरे पर झुर्रियां रोकने में मदद मिलती है। गाजर को फेस मास्क के रुप में प्रयोग किया जा सकता है। गाजर को पानी में उबाल कर ठण्डा होने दें तथा ठण्डा होने पर इसे मसल कर बनी लुगदी को चेहरे पर लगाकर थोड़ी देर बाद चेहरे को साफ ताजे पानी से धो डालिए। इससे चेहरे की प्रकृतिक आभा में निखार आएगा। इसके नियमित प्रयोग से कील-मुहांसों तथा काले धब्बों से निजात मिलेगी।

2. खीरा

खीरे में सौंदर्य मिनरल ‘‘सीलिका’’ विद्यमान होता है जिसकी वजह से त्वचा की रंगत में निखार आता है तथा त्वचा कोमल व मुलायम हो जाती है। खीरा प्राकृतिक टोनर होता है। तैलीय त्वचा के लिए आप खीरे के रस को सीधे त्वचा पर लगाकर 15 मिनट बाद साफ पानी से धो डालें। खीरे के रस तथा गुलाब जल को मिलाकर बने मिश्रण को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट बाद पानी से धो डाले। खीरे के गाढ़े गूद्दे में दो चम्मच गुलाब जल डालकर बलेंड कर लें तथा इस मिश्रण को चेहरे पर लगाकर 30 मिनट बाद ताजे साफ पानी से धो डालें। खीरा अस्ट्रिन्जन्ट होता है तथा टोनिंग और रिफ्रेशिंग के अलावा यह त्वचा के छिद्रों को बंद करता है तथा तैलीयपन को कम करता है खीरे को कद्दूकस करके या खीरे के रस को आंखों के इर्दगिर्द त्वचा पर लगाने से डार्क सर्कल कम होते हैं तथा त्वचा की रंगत में निखार आता है।

खीरा खाने से आपकी स्किन हाइड्रेट रहती हैं। खीरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट के कारण त्वचा पर झुर्रियां और स्किन रेडनेस की समस्या से भी राहत मिल सकता है।

3. पालक

पालक- सेहत का खजाना माना जाता है। इसका जादुई असर खाने और लगाने दोनों से मिलता है। पालक में फाइबर प्रोटीन विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन.के विद्यमान होता है और इसके अतिरिक्त इसमें आयरन फोलेट और पोटेशियम पाया जाता है। पालक का फेस मास्क चेहरे की खूबसूरती निखारने में अहम भूमिका अदा करता है। दही और पालक का फेस पैक बनाने के लिए आप पांच पत्तों के हिसाब से तीन चम्मच दही ले सकते हैं।

इन दोनों चीजों को एक साथ मिक्सर में ग्राइंड कर लें। पालक का पेस्ट बनाकर भी दही में मिक्स कर सकते हैं। इस पेस्ट को कम से कम 10 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा कर रखें। चेहरे को गुनगुने पानी से धोएं। इस पेस्ट से चेहरे का पिगमेंटेशन धीरे.धीरे कम होने लगेगा और आपकी त्वचा में ताजगी और रंगत में निखार आएगा / पालक का फेस मास्क बनाने के लिएपालक की 10–.15 पत्तियां, 1.2 बड़े चम्मच बेसन , 2.3 बड़े चम्मच दूध, 1 चम्मच शहद. लें / पहले पालक की पत्तियों को अच्छी तरह से धो लें ताकि मिट्टी ,गंदगी साफ हो सके / अब पालक की पत्तियों को मिक्सर में पीसकर फाइन पेस्ट तैयार कर लें।



इस फेस पैक को चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से लगाएं और सूखने के बाद साफ ताजे पानी से धो लें

इस पैक को हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करने से चेहरे की रंगत में निखार आएगा और त्वचा कोमल और मुलायम बनेगीफेस मास्क के अलावा पालक का जूस भी सुंदरता निखारने में अहम भूमिका अदा करता है /पालक का जूस बनाने के लिए 2 कप पालक लें/ आपको इसके साथ एक सेब या फिर नाशपाती लेना है/ इसके अलावा नींबू का रस भी डाला जा सकता है/ तीन.चौथाई पानी डालकर इन सभी चीजों को ब्लेंडर में डालकर पीस लें और इसके जूस के सेवन से चेहरे पर झाइयां दूर होंगी और त्वचा में प्राकृतिक निखार आएगा

4. पत्ता गोभी:

सर्दियों में पायी जाने वाली सब्जियों में पत्ता गोभी में फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। पत्ता गोभी में विद्यमान पौष्टिक तत्वों के सेवन से वजन कम करने तथा कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है। जिससे आप जवाँ-जवाँ दिखेंगी। पत्ता गोभी में विद्यमान विटामिन त्वचा को पौष्टिकता प्रदान करते हैं। पत्ता गोभी में विद्यमान मिनरल तथा सल्फर तत्वों की वजह से यह त्वचा को कोमल, लचीला तथा आकर्षक बनाती है। पत्ता गोभी को पानी में उबालकर पानी को ठंडा होने दें तथा इस पानी से त्वचा को साफ करें। पत्ता गोभी के जूस को पक्के केले की लुगदी तथा शहद में मिलाकर बने हेयर मास्क को बालों पर लगाकर 20 मिनट बाद हल्के शैम्पू से धो डालें।

5. सलाद:

सर्दियों में सलाद आपको प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए। सलाद में विद्यमान पोटेशियम तत्व आपकी त्वचा को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करते हैं जिससे रक्त संचार नियमित होता है और आप सुन्दर दिखने लगती है। सलाद में विटामिन ए,सी,के तथा जिंक की वजह से यह बालों की वृद्धि में सहायक होता है तथा बालों का असमय सफेद होने से रोकता है। सलाद को कच्चा खाना बेहतर होता है क्योंकि पकाने से इसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो सकते हैं। अगली बार जब भी आप बाजार जायें तो इन पौष्टिक सब्जियों की खरीदारी जरूर करें।