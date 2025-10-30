Shahnaz Husain ने बताया ये 9 खूबसूरती ब्यूटी टिप्स

Shahnaz Husain: ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन, जो अपनी नैचुरल ब्यूटी टिप्स और आयुर्वेदिक स्किनकेयर के लिए जानी जाती हैं, ने हाल ही में कुछ खास खूबसूरती के नुस्खे साझा किए हैं। उनके ये टिप्स न सिर्फ त्वचा को ग्लोइंग बनाते हैं, बल्कि बिना किसी केमिकल के चेहरे की नैचुरल चमक भी लौटाते हैं। चलिए आइए जानते हैं उनके द्वारा बताए गए कुछ टिप्स:

1. तरबूज का जूस प्रयोग करें

तरबूज का जूस एक अच्‍छा स्‍किन टोनर है और रूखेपन को कम भी करता है। यह त्‍वचा को ठंडक, रिफ्रेश और कोमल बनाता है। इसका रस चेहरे पर 20 मिनट तक लगाएं और फिर पानी से धो लें। सभी त्‍वचा के लिये फ्रूट मास्‍क केला, सेब, पपीता और संतरा जैसे फलों को मिक्‍स कर के मास्‍क बना कर चेहरे पर लगाएं। 30 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। इससे चेहरे को ठंडक पहुंचेगी, डेड स्‍किन साफ होगी और सन टैनिंग मिटेगी।

2. कूलिंग मास्‍क

खीरे के रस में 2 चम्‍मच पावडर वाला दूध और एक अंडे का सफेद भाग मिला कर पेस्‍ट बनाएं। इसे चेहरे और गरदन पर लगाएं और जब सूख जाए तब पानी से धो लें।

3. ऑइली स्‍किन के लिये मास्‍क

1 चम्‍मच मुल्‍तानी मिट्टी में गुलाब जल मिला कर पेस्‍ट बना कर चेहरे पर लगाएं। सूखने के बाद इसे पानी से धोलें।

4. टी बैग का प्रयोग

टी बैग भी अच्‍छा काम कर सकते हैं। इन्‍हें गरम पानी में कुछ देर के लिये डालें और निचोड़ कर आंखों पर आई पैड बना कर रखें।

5. रूखे, सूखे और बेजान बाल

पानी के साथ थोड़ा सा क्रीमी हेयर कंडीशनर मिला कर स्‍प्रे बॉटल में भर कर रखें। बालों पर इससे स्‍प्रे करें और फिर कंघी से बाल झाड़ कर पूरे बालों पर इसे फैला लें।

6. आई मेकअप

दिन में हमेशा आई पेंसिल का प्रयोग करें या फिर पलको को ब्राउन या ग्रेड आई शैडो से लाइन करें। इससे आंखों को सॉफ्ट इफेक्‍ट मिलेगा। उसके बाद आंखों पर केवल एक या दो कोट्स मस्‍कारा के लगाएं। इससे आंखे गहरी और चमकदार दिखेंगी।

7. लिपस्‍टिक

लिपस्‍टिक के लिये बहुत गहरा रंग ना चुनें जैसे, महरून आदि। आपको लाइट पेस्‍टल कलर जैसे पिंक, लाइट ब्राउन, कॉपर या पीच रंगों का चुनाव करना चाहिये। या फिर केवल लिप ग्‍लॉस ही चुनें।

8. खरबूज, पानी और ककड़ी गर्मी के सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ हैं

वास्तव में प्रकृति ने हमें ऐसे फल दिए हैं जिनका सेवन कर हम गर्मी को दूर कर सकते हैं। खरबूजे, तरबूजे, ककड़ी गर्मियों के दौरान उपलब्ध होते हैं। इन फलों में काफी पानी भरा रहता है। इनके सेवन से शरीर में मौजूद गंदा पानी पसीने के रास्ते बाहर निकल जाता है। अगर आपको गर्मियों के मौसम में आपको काफी पसीना आता है तो आप खरबूजे, तरबूजे और ककड़ी जैसे फलों का सेवन कर सकती हैं। इससे शरीर में पानी की कमी पूरी होती है।

9. पुदीने के पत्ते, नींबू के साथ पानी और बर्फ

पुदीने के पत्ते में ठंडक होती है, जिससे पाचन क्रिया में सहायता मिलती है। पुदीने को गर्म पानी में उबाल कर कुछ देर के लिए छोड़ दें। ठंडा होने पर एक चम्मच नींबू का रस ग्लास में डाल दें। इसके बाद ठंडक के लिए बर्फ इसमें डाल लें। इसे और उपयोगी बनाने के लिए इसमें शहद, नमक और काली मिर्च की कुछ मात्रा जोड़ लें। नमक और काली मिर्च ना हो तो ऐसे में आप सेंधा नमक और चाट मसाला का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।