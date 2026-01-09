O Romeo First Look: शाहिद कपूर के ओ रोमियो के फर्स्ट लुक ने फैला दी दहशत

खून से लथपथ चेहरा और खूंखार हंसी देखकर हैरान रह गए फैंस

O Romeo First Look, (आज समाज), मुंबई: नया साल शुरू होते ही बॉलीवुड के तमाम स्टार्स अपनी-अपनी अपकमिंग फिल्मों की तैयारियों में जुट गए हैं। 2026 में कई सितारें स्क्रीन पर वापसी करने वाले हैं, जिनमें शाहिद कपूर का नाम भी शामिल है। शाहिद कपूर आखिरी बार 2025 में रिलीज हुई देवा में नजर आए थे, जो बॉक्स आॅफिस पर फ्लॉप रही थी। अब एक साल बाद शाहिद कमबैक करने वाले हैं।

काफी वक्त से उनकी अपकमिंग मूवी ओ रोमियो को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। काफी इंतजार करवाने के बाद अब ओ रोमियो से शाहिद कपूर का फर्स्ट लुक सामने आ गया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। इस लुक में शाहिद का एक अलग ही अवतार देखने को मिला, जिसने फैंस को काफी एक्साइटेड कर दिया है। ओ रोमियो का ये फर्स्ट लुक शाहिद कपूर ने खुद अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया।

इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्टर शेयर किया

शाहिद कपूर ने शुक्रवार, 9 जनवरी को अपनी आने वाली फिल्म ओ रोमियो का शानदार फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी किया, जिससे फैंस उनके खूंखार और खून से लथपथ अवतार को देखकर हैरान रह गए। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्टर शेयर करते हुए शाहिद ने कैप्शन दिया, रोमियो ओ रोमियो तुम कहां हो ओ रोमियो।

शाहिद का खूंखार अवतार

इस पोस्टर में शाहिद बहुत ही धांसू अवतार में नजर आ रहे हैं। खून से लथपथ चेहरा, हाथों पर टैटू और चेहरे पर खूंखार सी हंसी इस लुक में एक्टर में जबरदस्त इंटेंसिटी दिख रही है, जो एक डार्क और इमोशनल कहानी की तरफ इशारा करती है। पोस्ट के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, ह्ल#ड फङ्मेीङ्म की दुनिया की एक झलक कल देखें।

तृप्ति डिमरी होंगी हीरोइन

आपको बता दें कि ओ रोमियो का ट्रेलर शनिवार, 10 जनवरी को रिलीज होगा, जिसे देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटे़ड हैं। इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला प्रजेंट कर रहे हैं। शाहिद कपूर की ओ रोमियो 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ओ रोमियो शाहिद कपूर और जाने-माने फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज का कोलेबोरेशन है। फिल्म में तृप्ति डिमरी फीमेल लीड रोल में हैं।