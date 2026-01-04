Cocktail 2: शाहिद कपूर के नाम होगा 2026

6 महीने के गैप में रिलीज होंगी दो फिल्में

Cocktail 2, (आज समाज), मुंबई: नया साल शुरू हो चुका है और साथ ही शुरू हो चुका है इस साल रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में जानकारी के आने का सिलसिला। साल 2025 की तरह ही इस साल भी कई बड़े सितारों की फिल्में लाइन में हैं। इसी कड़ी में एक नाम शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म कॉकटेल 2 का भी है। कोकटेल 2 के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि इस फिल्म का पहला पार्ट सुपरहिट रहा था और अब वो फिल्म पॉप कल्चर की हिस्सा बन चुकी है।

साल 2012 में आई सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की फिल्म कॉकटेल ने एक पूरी जेनरेशन को इन्फ्लुएंस किया है। अब सालों बाद इस फिल्म का सीक्वल बन रहा है। कुछ दिनों पहले इस फिल्म की शूटिंग के दौरान के भी कुछ बीटीएस फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आए थे, जिसके बाद फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर एंटिसिपेशन काफी बढ़ गई थी। फैंस को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है।

कब रिलीज हो रही है कॉकटेल 2

खबरों की मानें तो कॉकटेल 2 इस साल सितंबर में रिलीज हो सकती है। होमी अदजानिया की कॉकटेल 2 के साथ शाहिद कपूर इस साल विशाल भारद्वाज के साथ फिर से कोलैब करते हुए ओ रोमियो नाम की फिल्म में भी नजर आने वाले हैं। ओ रोमियो अगले महीने यानी फरवरी के महीने में थिएटर्स में रिलीज होगी, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि कॉकटेल 2 को आगे शिफ्ट करते हुए इसे सितंबर की रिलीज मिली है। बॉक्स आॅफिस वर्ल्डवाइड की मानें तो दोनों फिल्मों की रिलीज डेट में सोच समझकर गैप रखा गया है।

फिल्म के गानों पर काम किया जा रहा

रिपोर्ट के मुताबिक, 6 महीने के गैप में कॉकटेल 2 और ओ रोमियो अलग-अलग तरह की फिल्म हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि दोनों फिल्मों का क्लैश हो। साथ ही छह महीनों में शाहिद को भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, ताकी वो एक अलग एनर्जी के साथ कॉकटेल के प्रमोशंस कर पाएं। बात करें, कॉकटेल 2 की तो फिल्म की ज्यादातर काम खत्म हो चुका है। फिलहाल फिल्म के गानों पर काम किया जा रहा है। म्युजिक इस फिल्म का सेंट्रल पार्ट रहने वाला है, ऐसे में इसपर खास ध्यान दिया जा रहा है।