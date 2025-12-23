PIA Auction: पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन की 75% हिस्सेदारी बेचेगी शहबाज सरकार

3 कंपनियों ने लगाई बोली, सेना से जुड़ी कंपनी ने नाम वापस लिया

PIA Auction, (आज समाज), नई दिल्ली: पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 75 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक आज बोली जमा करने का आखिरी दिन है। पीआईए को खरीदने के लिए 3 कंपनियों ने बोली लगाई है। सभी ने बंद लिफाफे में बोलियां दी है। बोली देने वालों में लकी सीमेंट के लीडरशिप वाला एक बिजनेस ग्रुप, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन के लीडरशिप वाला ग्रुप और प्राइवेट एयरलाइन एयरब्लू शामिल हैं।

सभी कंपनियों को पहले ही इस प्रोसेस के लिए योग्य माना गया था। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना से जुड़ी एक खाद कंपनी फौजी फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड ने बोली लगाने से अपना नाम वापस लिया है, जिसके बाद सिर्फ 3 दावेदार रेस में हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान

आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जिस कारण पीआईए को बेचने का निर्णय लिया है।

आज शाम 4 बजे खोला जाएगा लिफाफों को

इस्लामाबाद में हुए प्रोग्राम में तीनों ग्रुप के प्रतिनिधि एक-एक करके आए और ट्रांसपेरेंट बॉक्स में अपने लिफाफे डाले। सरकार ने कहा है कि दोपहर 4:00 बजे इन लिफाफों को खोला जाएगा और तब पता चलेगा कि किसने सबसे ज्यादा कीमत लगाई है। इसके बाद विजेता का फैसला किया जाएगा।

पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा निजीकरण सौदा

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि सरकार ने पूरी प्रक्रिया को साफ और पारदर्शी बनाया है ताकि किसी को कोई शक न रहे। उन्होंने कहा कि यह सौदा पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा निजीकरण सौदा हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे देश को फायदा होगा और पीआईए को नई जिंदगी मिलेगी।

एयरलाइंस बेचने के मुख्य कारण