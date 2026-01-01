Shahrukh Khan: बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने पर शाहरुख का विरोध

धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर और जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने जताई आपत्ति, कहा- एक टीम मालिक इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता

Shahrukh Khan, (आज समाज), नई दिल्ली: बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा खरीदने पर फ्रैंचाइजी के मालिक अभिनेता शाहरुख खान का विरोध हो रहा है। धर्मगुरुओं देवकीनंदन ठाकुर और जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने गुरुवार को इस आपत्ति जताई। रामभद्राचार्य ने कहा, शाहरुख खान हीरो नहीं है। उनका कोई चरित्र नहीं है।

वे गद्दारों जैसे काम रहे हैं। देवकीनंदन ने कहा कि एक टीम मालिक इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि वह उस देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल करे, जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आपको बता दें कि शाहरुख की फ्रैंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्रिकेटर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। दरअसल बांग्लादेश में 12 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। भारत में इसका विरोध हो रहा है। कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं।

शाहरुख खान जैसे लोग गद्दार: संगीत सोम

वहीं भाजपा नेता संगीत सोम ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन-चुनकर मारा जा रहा है। ऐसे में वहां के खिलाड़ियों को खरीदना, यह तो देश के साथ गद्दारी हुई न। शाहरुख खान जैसे लोग गद्दार हैं। ये कभी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं तो कभी बांग्लादेश का। ये हर उस देश का समर्थन करते हैं जो हिंदुओं के साथ अत्याचार करता है। जबकि ये गद्दार लोग नहीं जानते कि आपको सुपरस्टार भारत के लोगों ने बनाया है।

खेलने नहीं देंगे

एक दिन पहले बुधवार को सोम ने कहा था कि जब पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी भारत में खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आएगा। यह बिल्कुल नहीं चलेगा। हम खेलने नहीं देंगे।

2015 में भारत के खिलाफ किया था डेब्यू

मुस्तफिजुर रहमान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और अपनी कटर्स और स्लोअर गेंदों के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 6 सितंबर 1995 को सातारखिरा, बांग्लादेश में हुआ। रहमान ने 2015 में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था।

