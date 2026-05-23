Suhana Khan: ग्लैमर क्वीन कहलाती हैं शाह रुख खान की बेटी सुहाना

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Rajesh
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Suhana Khan: ग्लैमर क्वीन कहलाती हैं शाह रुख खान की बेटी सुहाना
Suhana Khan: ग्लैमर क्वीन कहलाती हैं शाह रुख खान की बेटी सुहाना

स्टाइल पर दिल हार बैठते हैं फैंस
Suhana Khan, (आज समाज), मुंबई: अपने पिता शाहरुख खान की तरह सुहाना खान भी कई कारणों से सुर्खियों में रहती हैं। उनके आकर्षक व्यक्तित्व और लैविश लाइफ स्टाइल के लिए फैंस उन्हें बहुत पसंद करते हैं। एक्ट्रेस ने कल ही अपना 26वां जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर जानेंगे एक्ट्रेस के बारे में कुछ अनजानी बातें। सुहाना बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय स्टार किड्स में से एक हैं।

सुहाना इन दिनों शाह रुख के साथ किंग की शूटिंग में बिजी हैं। इस मूवी के जरिए एक्ट्रेस बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली हैं। इससे पहले उन्होंने आर्चीज मूवी के जरिए ओटीटी डेब्यू किया था।

इंग्लैंड और न्यूयॉर्क में की पढ़ाई

सुहाना खान का जन्म 22 मई, 2000 को मुंबई में हुआ था। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी कई सारी तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। सुहाना खान ने अपनी पढ़ाई मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की।

आगे की पढ़ाई के लिए वे विदेश गई। उन्होंने इंग्लैंड के आर्डिंगली कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय और टिस्क स्कूल आॅफ आर्ट्स से एक्टिंग और ड्रामा की क्लासेज भी ली हैं।

82 करोड़ रुपये नेट वर्थ

बात करें सुहाना की नेट वर्थ की तो एक्ट्रेस के पास 82 करोड़ रुपये की संपत्ति है। अलीबाग में उनके दो अपार्टमेंट हैं जिनकी कीमत 12.91 करोड़ रुपये और 9.50 करोड़ रुपये है।

वहीं सुहाना अपने फैशन सेंस को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं। उनका वेस्टर्न और ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर वायरल रहता है। साड़ी में तो वह बला की खूबसूरत लगती हैं।

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