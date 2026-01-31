Shah Rukh Khan: इस डायरेक्टर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कहा था, आपको कुछ नहीं आता

फिर दी ब्लॉकबस्टर फिल्म

Shah Rukh Khan, (आज समाज), मुंबई: हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता शाहरुख खान इंडस्ट्री में 33 साल से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। अपने तीन दशक से ज्यादा के करियर में शाहरुख खान ने कई शानदार फिल्में दी हैं और कई फिल्ममेकर्स के साथ काम किया है। उनका अपने सभी डायरेक्टर्स के साथ अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन अभिनेता एक बार अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक डायरेक्टर पर बुरी तरह भड़क गए थे।

आइए जानते हैं कि गुस्से में शाहरुख किस पर लाल-पीले हो गए थे? शाहरुख खान एक बार अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर पर आग बबूला हो गए थे।

उस डायरेक्टर की वो पहली ही फिल्म थी और पहली फिल्म की शूटिंग के वक्त डायरेक्टर ने कुछ ऐसा कर दिया था जो शाहरुख को रास नहीं आया। शाहरुख अपने डायरेक्टर से खफा हो गए। लेकिन, इसके बाद दोनों का रिश्ता काफी अच्छा हो गया था और आज तक वो कायम है। अब बिना देर किए आपको बता देते हैं कि ये किस्सा फिल्म कुछ कुछ होता है की शूटिंग का है। जिसके डायरेक्टर थे करण जौहर।

करण पर क्यों भड़के थे शाहरुख?

करण जौहर ने सिनेमा में लेट 90s में डायरेक्शन की फील्ड में कदम रखा था। साल 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है के जरिए उन्होंने डायरेक्शनल डेब्यू किया था। फिल्म में शाहरुख खान और काजोल ने लीड रोल निभाया था। जबकि रानी मुखर्जी सपोर्टिंग रोल में नजर आई थीं। अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के लिए करण बेहद एक्साइटेड थे। उन्होंने ऐसे में शूटिंग के लिए बहुत सारा सामान मंगवा लिया था।

उस वक्त एक नॉर्मल सीन शूट करना था और उसे देखते हुए शाहरुख को सामान जरूरत से ज्यादा लगा था। इस किस्से को लेकर फिल्ममेकर निखिल आडवणी ने अपने एक इंटरव्यू में बात की। वो भी फिल्म की टीम का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि शूट खत्म होने के बाद शाहरुख ने उन्हें और करण को वैनिटी वैन में बुलाया था और कहा था, बॉस, आपको कुछ नहीं आता। तुम्हें कुछ नहीं आता।

ब्लॉकबस्टर निकली थी कुछ कुछ होता है

कुछ कुछ होता है 14 करोड़ के बजट में बनी थी। भारत में इसने 46.88 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 91 करोड़ की कमाई की थी। ये फिल्म आॅल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म से शाहरुख और करण जौहर की सुपरहिट जोड़ी काफी पॉपुलर हो गई थी और ये सिलसिला आगे भी जारी रहा।