Shah Rukh Khan ने गौरी संग घर में की लक्ष्मी पूजा, दीयों की रोशनी में सादगी से मनाई दीवाली

Shah Rukh Khan: देश भर में दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया और बॉलीवुड सितारे भी इससे अछूते नहीं रहे। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने भी इस मौके को अपने ही अंदाज़ में और भी खास बनाया।

पिछले सालों के उलट, जब शाहरुख अपने घर मन्नत में भव्य दिवाली पार्टियों का आयोजन करते थे, इस साल उन्होंने अपने परिवार के साथ सादगी और शांति से त्योहार मनाने का फैसला किया।

शाहरुख ने दिवाली पूजा की एक झलक साझा की

Happy Diwali to everyone! May Goddess Lakshmi ji bless you with prosperity and happiness. Wishing love, light and peace to all. pic.twitter.com/kHzH3or17a — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 20, 2025

सोशल मीडिया पर शाहरुख ने अपने घर से एक खूबसूरत तस्वीर साझा की, जिससे प्रशंसकों को उनके लक्ष्मी पूजा समारोह की एक झलक मिली। पीछे से ली गई इस तस्वीर में उनकी पत्नी गौरी खान जगमगाते दीयों और उत्सवी सजावट से घिरी पूजा करती हुई दिखाई दे रही हैं।

तस्वीर के साथ, शाहरुख ने एक हार्दिक दिवाली संदेश लिखा:

“आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ! देवी लक्ष्मी आपको समृद्धि और खुशियाँ प्रदान करें। सभी के लिए प्रेम, प्रकाश और शांति की कामना करता हूँ।”

प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में अभिनेता की सादगी और गर्मजोशी की तारीफ़ करते हुए ढेरों कमेंट्स किए। कई लोगों ने इस बात की भी तारीफ़ की कि कैसे शाहरुख़ सभी धर्मों का आदर करते हैं और भक्ति और विनम्रता का सहज मिश्रण करते हैं।

इस साल कोई भव्य पार्टी नहीं

हर साल, शाहरुख़ खान का मन्नत बॉलीवुड की भव्य दिवाली पार्टी का केंद्र बन जाता है — लेकिन इस बार नहीं। खबरों के मुताबिक़, घर के नवीनीकरण के चलते अभिनेता मन्नत से अस्थायी रूप से बाहर चले गए हैं।

एक भव्य पार्टी देने के बजाय, शाहरुख़ ने इसे शांत और पारिवारिक रखना चुना। उन्होंने दीये जलाकर, मिठाइयाँ बाँटकर और गौरी और परिवार के साथ पूजा करके त्योहार मनाया।

शाहरुख़ के लिए आगे क्या

काम की बात करें तो, शाहरुख़ खान जल्द ही अपनी बेटी सुहाना खान के साथ बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘किंग’ में नज़र आएंगे, जिसमें दीपिका पादुकोण भी हैं। फिल्म की शूटिंग इस समय ज़ोरों पर है, और प्रशंसक इस पिता-पुत्री की जोड़ी को पहली बार स्क्रीन शेयर करते देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।