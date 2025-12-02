Shah Rukh Khan Marksheet Viral: Maths-Physics में जीनियस थे ‘किंग खान’

Shah Rukh Khan Marksheet Viral: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को “बॉलीवुड के बादशाह” के नाम से जाना जाता है और वे फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाने का सपना देखने वाले हर नए एक्टर के लिए इंस्पिरेशन हैं। लेकिन एक्टिंग ही एकमात्र फील्ड नहीं है जिसमें किंग खान ने बेहतरीन काम किया। सुपरस्टार के बारे में एक कम जानी-मानी बात अब सोशल मीडिया पर छा गई है — शाहरुख खान एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी थे।

हाल ही में, शाहरुख की कॉलेज मार्कशीट ऑनलाइन सामने आई और तेज़ी से वायरल हो गई। मार्क्स ने फैंस को हैरान कर दिया, जिससे साबित होता है कि शाहरुख सिर्फ स्क्रीन पर ही दिलों पर राज नहीं कर रहे थे, बल्कि पढ़ाई में भी टॉप परफॉर्मर थे, खासकर मैथ्स, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में।

SRK की वायरल मार्कशीट डिटेल्स

Shahrukh Khan’s Marksheet .

He got 57 in english, but ab Hansraj clg ke teachers se better english bolta hoga. pic.twitter.com/J7lYpWD3l8 — Akshay (@Bitof_Peace) November 13, 2025



शाहरुख खान ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया, जहाँ उन्होंने 1985 और 1988 के बीच इकोनॉमिक्स में BA (ऑनर्स) किया। वायरल मार्कशीट से पता चलता है कि शाहरुख अपने पढ़ाई के सालों में कॉलेज टॉपर्स में से एक थे।

मार्कशीट के मुताबिक, शाहरुख खान ने अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में शानदार 92 मार्क्स हासिल किए, जो शीट पर सबसे ज़्यादा स्कोर है। उन्होंने मैथ्स और फ़िज़िक्स दोनों में 78-78 मार्क्स हासिल किए, जिससे एनालिटिकल सब्जेक्ट्स पर उनकी मज़बूत पकड़ का पता चलता है। इंग्लिश में उनका स्कोर 51 मार्क्स था, जो एवरेज रेंज में आता है।

‘एकेडमिक किंग खान’ से फैंस हैरान

जैसे ही मार्कशीट वायरल हुई, फैंस ने तुरंत अपनी हैरानी ज़ाहिर की। कई लोगों ने शाहरुख खान की तारीफ़ की कि वह एक ऑल-राउंडर हैं — स्मार्ट, टैलेंटेड और मेहनती, बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने से बहुत पहले से।