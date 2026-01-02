Shah Rukh Khan पर छाया विवाद, धर्मगुरुओं ने दी कड़ी चेतावनी

Shah Rukh Khan: ऐसे समय में जब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की वजह से तनाव बहुत ज़्यादा है, इस मुद्दे ने पूरे भारत में गुस्सा और चिंता पैदा कर दी है। कई हिंदू संगठनों ने इस स्थिति की कड़ी आलोचना की है और कार्रवाई की मांग की है। इस संवेदनशील माहौल के बीच, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अचानक खुद को एक बड़े विवाद के केंद्र में पा रहे हैं।

शाहरुख खान को क्यों ट्रोल किया जा रहा है?

शाहरुख खान, जो IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के को-ओनर हैं, ने हाल ही में मार्च में होने वाले आगामी IPL सीज़न के लिए बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है। जो एक सामान्य क्रिकेटिंग फैसला लग रहा था, वह अचानक राजनीतिक और भावनात्मक हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की मौजूदा स्थिति के कारण इस कदम की आलोचना करना शुरू कर दिया है।

नीलामी की घोषणा के तुरंत बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स के एक वर्ग ने सुपरस्टार को ट्रोल करना शुरू कर दिया, उन पर चल रहे मुद्दों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। ट्रोलिंग तेज़ी से बढ़ी और एक देशव्यापी बहस में बदल गई।

धार्मिक नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी

आलोचना सिर्फ सोशल मीडिया यूज़र्स तक ही सीमित नहीं थी। कई धार्मिक हस्तियों ने भी शाहरुख खान के फैसले पर असहमति जताई। हाल ही में, आध्यात्मिक वक्ता देवकीनंदन ठाकुर ने इस कदम पर अपनी असहमति व्यक्त की। बाद में, स्वामी रामभद्राचार्य ने भी इस फैसले की आलोचना की, जिससे विवाद और बढ़ गया। उनके कमेंट्स ने ऑनलाइन और भी ज़्यादा प्रतिक्रियाएं पैदा कीं, जिससे यह मामला सोशल और मीडिया दोनों हलकों में चर्चा का मुख्य विषय बन गया।

बढ़ता तनाव और तीखी प्रतिक्रियाएं

बांग्लादेश में हमलों को लेकर भावनाएं पहले से ही उफान पर थीं, ऐसे में शाहरुख खान का फैसला अनजाने में मौजूदा भावनाओं से जुड़ गया। कई लोगों के लिए, ऐसे संवेदनशील समय में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को साइन करने का फैसला सही नहीं लगा, जिससे कड़ी प्रतिक्रियाएं और तीखी बहसें हुईं।

IPL अभी भी फोकस में — विवादों के बीच क्रिकेट

आलोचना के बावजूद, IPL की तैयारियां पूरे ज़ोरों पर हैं। हमेशा की तरह, यह टूर्नामेंट क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन इस बार, चर्चा सिर्फ खेल के बारे में नहीं है — यह राजनीति, भावनाओं और राष्ट्रीय भावनाओं पर केंद्रित हो गई है।