Shah Rukh Khan Deepika Padukone Video Leaked: King’ के सेट पर दिखा प्यार का जादू, SRK और दीपिका का वीडियो इंटरनेट पर वायरल

Shah Rukh Khan Deepika Padukone Video Leaked: जिस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार था, उस फिल्म ‘King’ के सेट से एक वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण एक बेहद प्यारे रोमांटिक पल में नज़र आ रहे हैं। इस क्लिप ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, और फैंस एक बार फिर उनकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री पर फिदा हो गए हैं।

यह जोड़ी, जो साथ मिलकर ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के लिए जानी जाती है, एक बार फिर अपनी खास ऑन-स्क्रीन जादू को दोहराती हुई नज़र आ रही है। वायरल फुटेज में, शाहरुख खान की दिलकश मौजूदगी और दीपिका की नज़ाकत मिलकर एक ऐसा शानदार और जज़्बातों से भरा सीन बनाते हैं, जिसने ऑनलाइन लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया है।

फैंस उनके सहज जुड़ाव के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे हैं; वे इसे “शुद्ध पुरानी यादें” और “बॉलीवुड रोमांस का बेहतरीन नमूना” बता रहे हैं। कई लोग तो अभी से यह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ‘King’ उस मशहूर जोड़ी को वापस ला सकती है, जिसे दर्शक सालों से पसंद करते आए हैं।

जैसे-जैसे फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ रहा है, इस लीक हुई झलक ने लोगों की बेताबी को और बढ़ा दिया है। यह एक बार फिर साबित करता है कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक क्यों बने हुए हैं।