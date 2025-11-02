Shah Rukh Khan Birthday: किंग खान के दीवानों का सैलाब! शाहरुख खान के जन्मदिन पर मन्नत के बाहर फैंस ने लगाया हुजूम, बस एक झलक के लिए मची होड़

Shah Rukh Khan Birthday: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज 60 साल के हो गए, और हमेशा की तरह, उनके प्रशंसकों ने इस दिन को एक भव्य जश्न में बदल दिया। हर साल की तरह, इस साल भी मुंबई में उनके प्रतिष्ठित आवास ‘मन्नत’ के बाहर सुबह से ही हज़ारों प्रशंसक जमा हो गए—कुछ दिल्ली, कोलकाता, दुबई और दक्षिण भारत से आए—सिर्फ अपने प्रिय सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए।

“बार-बार दिन ये आए” गाते हुए नारे लगा रहे फैंस

मन्नत के बाहर मौजूद भीड़ प्यार के सागर में बदल गई, प्रशंसक “हैप्पी बर्थडे शाहरुख!” और “बार-बार दिन ये आए” गाते हुए नारे लगा रहे थे। माहौल बिजली की तरह झूम रहा था, जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि शाहरुख खान के आकर्षण की कोई सीमा नहीं है।

हालांकि, इस साल प्रशंसकों को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि शाहरुख पिछले सालों की तरह अपनी बालकनी में उनका स्वागत करने नहीं आए। भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, मुंबई पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, यातायात को डायवर्ट करना पड़ा और घर के आसपास आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। लेकिन इससे भी उनके प्रशंसकों का उत्साह कम नहीं हुआ—उनकी ऊर्जा, उत्साह और प्यार आसमान छू रहा था।

शाहरुख खान का सुपरस्टार बनने का सफ़र किसी चमत्कार से कम नहीं

‘फौजी’ और ‘सर्कस’ से अपने टेलीविज़न डेब्यू से लेकर ‘दीवाना’ (1992) जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्मी शुरुआत तक, शाहरुख खान का सुपरस्टार बनने का सफ़र किसी चमत्कार से कम नहीं रहा है। ‘डर’, ‘बाज़ीगर’, ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे’, ‘कुछ कुछ होता है’ और ‘दिल तो पागल है’ जैसी फ़िल्मों में अविस्मरणीय अभिनय के साथ, उन्होंने बड़े पर्दे पर रोमांस को नई परिभाषा दी और लाखों दिलों की धड़कन बन गए।

60 साल की उम्र में भी, शाहरुख़ दिलों और बॉक्स ऑफिस, दोनों पर राज करते हैं। उनकी हालिया हिट फ़िल्में ‘पठान’ और ‘जवान’ ने साबित कर दिया कि बादशाह अभी भी अपनी गद्दी पर हैं। उनके प्रशंसकों के लिए, उनका जन्मदिन सिर्फ़ एक तारीख़ नहीं है—यह प्यार, जुनून और जश्न का त्योहार है।

