Shah Rukh Khan King: 6 हफ्तों के ब्रेक के बाद एक्शन में शाहरुख खान

अपकमिंग फिल्म ‘किंग’ में बेटी सुहाना खान भी आएगी साथ में नजर

Shah Rukh Khan King, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान पिछले लंबे समय से ‘किंग’ नाम की फिल्म पर काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें शाहरुख के साथ बॉलीवुड के और भी कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर किंग खान के फैंस भी एक्साइटेड हैं, क्योंकि इसमें शाहरुख का एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। सिद्धार्थ आनंद इसकी डायरेक्शन की कमान संभाल रहे हैं। कुछ समय से इसकी शूटिंग बंद थी। शाहरुख ब्रेक पर थे। लगभग 6 हफ्तों के ब्रेक के बाद शाहरुख फिर से ह्यकिंगह्ण के सेट पर लौट रहे हैं। एक बार फिर से इसकी शूटिंग शुरू होने जा रही है।

20 दिसंबर से शुरू होगी शूटिंग

मिड डे की एक रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया गया कि 20 दिसंबर से शाहरुख दोबारा किंग की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। एक्शन सीन को फिल्माया जाएगा। इस शूटिंग शेड्यूल का फोकस एक्शन सीन और तकनीकी रूप से जो सीन मुश्किल हैं उनपर है। ऐसे सीन को शूट करने के लिए इंटरनेशनल स्टंट डायरेक्टर के साथ मिलकर प्लानिंग की गई है। शाहरुख ने भी इस शेड्यूल के लिए खूब तैयारी की है।

कहां होगी किंग की शूटिंग

मुंबई के गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी में इस शेड्यूल की शूटिंग होगी। सुहाना खान भी इस शेड्यूल का हिस्सा होंगी और वो शूटिंग करेंगी। वो पहली बार अपने पिता के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं। ये उनकी सिल्वर स्क्रीन डेब्यू फिल्म है। इससे पहले उन्होंने साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर आई डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज से ओटीटी डेब्यू किया था।

जहां एक तरफ शाहरुख शूटिंग के लिए तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टेक्निकल टीम भी ये सुनिश्चित करने के लिए दिन रात काम कर रही है कि किसी तरह की दिक्कत न आए और बिना किसी रुकावट के शूटिंग पूरी हो। ये भी बताया गया कि इस शेड्यूल के लिए सटीक कोरियोग्राफी और शानदार कैमरा मूवमेंट की जरूरत है। बारीकी के साथ हर एक एक्शन सीन की रिहर्सल की जा रही है।