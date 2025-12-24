Sexual Harassment Case: महिला से छेड़छाड़ मामले में मलयालम फिल्म निर्देशक कुंजू मुहम्मद गिरफ्तार

Aaj Samaj, Entertainment Desk: मलयालम फिल्म निर्माता और पूर्व विधायक पीटी कुंजू मुहम्मद को केरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (IFFK) के दौरान फिल्म इंडस्ट्री की एक महिला के साथ कथित छेड़छाड़ मामले में तिरुवनंतपुरम में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक बाद में कुंजू मुहम्मद को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

जांच कर रहे अधिकारियों के सामने पेश हुए

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुहम्मद मंगलवार को कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के सामने पेश हुए और औपचारिक रूप से गिरफ्तारी दर्ज होने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, क्योंकि उन्हें पहले ही कोर्ट से राहत मिल गई थी।

शिकायत के बाद दर्ज किया गया था मामला

कैंटोनमेंट पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में पीटी कुंजू मुहम्मद ( Kunju Muhammad) के खिलाफ शिकायत के बाद मामला दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक होटल में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की, जहां वे हाल ही में हुए केरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (Kerala International Film Festival) के लिए मलयालम फिल्में चुनने के लिए रुके थे।

जाने-माने फिल्म निर्माता और प्रोड्यूसर हैं कुंजू मुहम्मद

तिरुवनंतपुरम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने कुंजू मुहम्मद ( Kunju Muhammad) को सात दिनों के अंदर जांच अधिकारी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि अगर जांच के दौरान कुंजू मुहम्मद को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। कुंजू मुहम्मद एक जाने-माने फिल्म निर्माता और प्रोड्यूसर हैं और पहले केरल में लेफ्ट समर्थित निर्दलीय विधायक रह चुके हैं।

