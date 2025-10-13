Rohtak News: रोहतक में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 8 महिलाएं और युवक काबू

पुलिस ने भेजा डमी ग्राहक, होटल कर्मी ने महिलाओं के फोटो दिखा कर पसंद करने को कहा

Rohtak News (आज समाज), रोहतक: हरियाणा के रोहतक स्थित एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने होटल से 8 महिलाओं और युवकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आपत्तिजनक हालत में पाए गए। पुलिस सभी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। घटना रोहतक के पालिका बाजार की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में वेश्यावृति का धंधा चल रहा है। पुलिस ने डमी ग्राहक होटल में भेजा था। वहां होटल कर्मी ने उसको कुछ महिलाओं के फोटो दिखा कर पसंद करने को कहा।

महिलाओं से पूछताछ कर रही पुलिस

होटल में जिन महिलाओं को वैश्यावृत्ति के आरोप में पकड़ा गया, उन्हें दिल्ली, यूपी व अन्य स्थानों से लाया जाता है। सभी महिलाएं अलग-अलग जगहों की है, जो मजबूरी में वेश्यावृति का काम कर रही थी। पुलिस पकड़ी गई महिलाओं से पूछताछ कर रही है।

आईपीएस प्रतीक अग्रवाल के नेतृत्व की छापेमारी

पुलिस को सूचना मिली थी कि पालिका बाजार में एवरी-डे नाम से एक होटल है, जिसमें वेश्यावृति का धंधा चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद आईपीएस प्रतीक अग्रवाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया और होटल पर रात को छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई महिलाओं व पुरुषों को काबू किया गया।

गुप्त सूचना पर की कार्रवाई

आईपीएस प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर होटल में छापा मारा है। यहां वैश्यावृत्ति के आरोप में कई लोगों को काबू किया गया है। पुलिस मामले में पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए लोगों में महिलाएं भी शामिल है। पुलिस जांच कर रही है।

होटलों व रेस्टोरेंट की लगातार जांच कर रही पुलिस

गौरतलब है कि त्योहारों को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड़ में नजर आ रही है। वहीं, नए एसपी के ज्वाइन करते ही यह पहली कार्रवाई की गई है। वहीं, बाजारों पर पुलिस की पैनी नजर है। साथ ही होटलों व रेस्टोरेंट में भी पुलिस लगातार जांच कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां ना हो।

