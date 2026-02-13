Weather Update Today : देश में सक्रिय एक साथ कई मौसमी सिस्टम

पहाड़ों में ठंड, मैदानों में चढ़ा पारा, कल से दो पश्चिमी विक्षोभ होंगे सक्रिय

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : देश में इन दिनों कई तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का दौर चल रहा है। वहीं मैदानों में धूप से पारा चढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने इसके पीछे इस समय देश के ऊपर कई मौसमी सिस्टम एक साथ सक्रिय होना बताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि फरवरी का मौसम तेजी से करवट बदल रहा है।

अलग-अलग क्षेत्रों में अलग तरह का असर दिखेगा। पहाड़ों में रहने वाले लोग बर्फबारी और बारिश को लेकर सतर्क रहें। मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने से सेहत का ध्यान रखें। कोहरे वाले क्षेत्रों में यात्रा सोच-समझकर करें। लोगों से अपील है कि वे अपने इलाके का ताजा मौसम अपडेट देखते रहें और उसी हिसाब से तैयारी करें।

इसलिए मौसम में आया बदलाव

पूर्वोत्तर भारत के ऊपर उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम तेज रफ्तार से बह रही है। यह ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली तेज हवा की धारा है, जो मौसम को सीधे प्रभावित करती है। इसकी रफ्तार करीब 125 नॉट बताई गई है और यह लगभग 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। इसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों के मौसम में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है।

पश्चिमी हिमालय में दो नए पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विभाग ने बताया है कि पहले सक्रिय रहा पश्चिमी विक्षोभ अब आगे बढ़ चुका है और उसका असर कमजोर पड़ गया है। लेकिन अब दो नए पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। पहला सिस्टम 13 फरवरी से और दूसरा 16 फरवरी से सक्रिय होगा। इनके असर से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में 13, 16 और 17 फरवरी को बारिश की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। 16 और 17 फरवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फ गिरने के आसार हैं।

मैदानी इलाकों में बढ़ेगा तापमान

उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों, खासकर दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों में दिन का तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है। दोपहर के समय हल्की गर्मी महसूस होने लगी है। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। रात का मौसम अभी हल्का ठंडा रहेगा, लेकिन दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ेगा। मौसम साफ रहने से धूप तेज रहेगी।