Cyber Fraud Case : 1.75 करोड़ की साइबर ठगी में सातवा आरोपी अमृतसर से काबू, 5 दिन के पुलिस रिमांड पर

Panchkula News(आज समाज नेटवर्क) पंचकूला। पंचकूला की टीम द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में वर्ष 2024 में दर्ज एक साइबर ठगी के मामले में साइबर एसएचओ सब इंस्पेक्टर युद्धवीर सिंह की अगुवाई में कार्रवाई करते हुए सातवे आरोपी हैरी पुत्र विजय मसीह वासी अमृतसर, पंजाब को आज गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आज ही कोर्ट मे पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। मामला एक करोड़ 75 लाख रुपये की ठगी से जुड़ा है।

इस मामले में पंचकूला वासी शिकायतकर्ता ने 31 जुलाई 2024 को साइबर थाना पंचकूला में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार, 5 जुलाई 2024 को शिकायतकर्ता को फेसबुक पर शेयर मार्केट से संबंधित एक विज्ञापन दिखाई दिया, जिसे उसने लाइक किया। इसके बाद उसे व्हाट्सएप के माध्यम से एक लिंक प्राप्त हुआ, जिसके जरिये उसे शेयर बाजार में निवेश कर दुगुना लाभ कमाने का लालच दिया गया। इसी झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने बड़ी राशि का निवेश कर दिया और कुल मिलाकर उससे करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपये की ठगी की गई।

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना पंचकूला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 318(4), 336(3), 338, 340 व 61 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच सब-इंस्पेक्टर भूप सिंह द्वारा की जा रही है।

इस मामले में छह आरोपी पहले से गिरफ्तार

डीसीपी क्राइम के अनुसार प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने 16 दिसंबर को दो आरोपियों कृष्ण कुमार पुत्र दलबीर निवासी गांव तुकावाली, जिला सिरसा और सुभाष पुत्र बहादुर सिंह निवासी गांव जमाल, जिला सिरसा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। इसके बाद 11 जुलाई 2025 को पुलिस ने तीसरे आरोपी संजय कुमार उर्फ बॉक्सर पुत्र सतीर सिंह निवासी गांव तरकावाली, जिला सिरसा को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों की जानकारी जुटाई गई और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

उसके बाद चौथे आरोपी तेजेन्द्र पाल सिंह पुत्र जयपाल सिंह निवासी सिविल लाइन, सिरसा को 27 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को 28 जुलाई को अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। इसके बाद 3 अक्टूबर को पांचवे आरोपी हरजीत सिंह पुत्र मिंदर वासी अमृतसर, पंजाब गिरफ्तार को गिरफ्तार किया था। उसके बाद छठे आरोपी परविन्द्र पुत्र बलविंदर को भी गिरफ्तार किया था।इस मामले में अन्य संदिग्धों की संलिप्तता सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

