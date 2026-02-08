Delhi Crime News : 50 करोड़ के नशीले पदार्थों सहित सात गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतरराज्यीय नशा तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़

Delhi Crime News (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पांच राज्यों में फैले अंतरराज्यीय नशा तस्करी गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 48 किलो नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। जब्त किए गए नशीले पदार्थों की अंतरराष्टÑीय बाजार में कीमत 50 करोड़ रुपए है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि इस केस में कई और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वहीं दिल्ली पुलिस अन्य राज्यों की पुलिस के साथ भी संपर्क स्थापित कर रही है ताकि वहां पर भी छापेमारी करके गिरफ्तारियां की जा सकें।

इस तरह चल रहा था तस्करी का खेल

अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त संजीव कुमार यादव ने बताया कि नेटवर्क मादक पदार्थ के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को हासिल करता था और विभिन्न राज्यों में चिकित्सकीय पर्चे के बिना प्रतिबंधित दवाओं की अवैध री-पैकेजिंग और बिक्री करता था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में की गई सिलसिलेवार कार्रवाई के जरिए स्थानीय वितरण करने वालों से लेकर अंतरराज्यीय तस्करों तक फैली आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच पिछले साल सितंबर में उस समय शुरू हुई, जब पुलिस को मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप की आवाजाही को लेकर सूचना मिली थी। खबर के आधार पर टीम ने दिल्ली के लाजपत नगर इलाके से अनिरुद्ध राय नामक एक संदिग्ध को पकड़ा और उसके कब्जे से करीब दो किलोग्राम पाउडरनुमा ट्रामाडोल बरामद किया और इस संबंध में मामला दर्ज किया गया।

इस तरह मिली पुलिस को सफला

तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर आगे की जांच में एक बड़े नेटवर्क की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई। जांच के दौरान पुलिस ने उत्तर प्रदेश से मनोज राय को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के आधार पर दिल्ली से किशन पाल उर्फ भुल्लर की गिरफ्तारी हुई। भुल्लर के घर की तलाशी के दौरान 503 ग्राम अल्प्राजोलम (नशीली दवा) बरामद की गई। आगे की जांच में कृष्ण तंवर को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं, हरियाणा निवासी एक अन्य आरोपी मनोज कुमार को सिंघु बॉर्डर के पास वाहन जांच के करीब 5 किलोग्राम ट्रामाडोल बरामद इसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में की गई छापेमारियों में दो और आरोपी प्रशांत और अमित को गिरफ्तार किया गया।