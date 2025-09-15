Seva Pakhwada: हरियाणा में 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा पखवाड़ा, शेड्यूल जारी

सीएम नायब सैनी रोहतक से करेंगे कार्यक्रम का आगाज

Seva Pakhwada, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शेड्यूल जारी हो गया है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी और कैबिनेट मंत्रियों का शेड्यूल तय कर दिया गया है। सेवा पखवाड़ा की शुरुआत रोहतक से होगी। यहां पर एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वे कुल 8 कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

नोडल अधिकारी नियुक्त

सेवा पखवाड़े के तहत हरियाणा में विश्वकर्मा जयंती का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा और स्वच्छता अभियान की शुरूआत भी की जाएगी। इसके अलावा मैराथन, आयुष्मान कार्ड वितरण और अन्य कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जिलों में होने वाले कार्यक्रमों की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को दी गई है और आयोजनों के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। पंचकूला में 25 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करेंगे।

नमो युवा रन 21 को कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में

शेड्यूल के तहत 18 सितंबर को कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, नारनौल राज्य की 20 पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के कार्यों का शुभारंभ करेंगे। 19 सितंबर को फतेहाबाद और हिसार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र मे नमो युवा रन कार्यक्रम में शामिल होंगे। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री नायाब सैनी हिसार में कृषि प्रदर्शनी और 105 लाख रुपया से तैयार मेला ग्राउंड का उद्घाटन करेंगे।

गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और मनोहर लाल होंगे शामिल

हरियाणा मंसेवा पखवाड़े के शेड्यूल के तहत 21 सितंबर को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया गुरुग्राम में आयोजित नमो युवा रन में शामिल होंगे। 22 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला सांस्कृतिक केंद्रों, योग एवं व्यायामशालाओं, 225 गांवों में फिरनी पर स्ट्रीट लाइट का शुभारंभ करेंगे। 24 सितंबर को मुख्यमंत्री पंचकूला में खेल महाकुंभ के दूसरे फेज का शुभारंभ करेंगे।

29 सितंबर को लाडवा से पेपरलेस रजिस्ट्री का शुभारंभ करेंगे सीएम

28 सितंबर को मुख्यमंत्री श्रम विभाग बोर्ड की मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ गुरुग्राम से करेंगे। 30 सितंबर को आयोजित कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सैनी शामिल होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 29 सितंबर को लाडवा से पेपरलेस रजिस्ट्री, निशानदेही पोर्टल,व वॉट्सऐप चैटबॉट, सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे।

