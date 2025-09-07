Seva Pakhwada : पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक चलेगा सेवा पखवाड़ा

भाजपा एसपी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यप्रकाश जरावता ने रेवाड़ी पहुंचकर पखवाड़े को लेकर ली बैठक

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। भाजपा एससी मोर्चा की बैठक जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष वंदना पोपली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता विशेष रूप से उपस्थित रहे।बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस (17 सितम्बर) से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े की विस्तृत जानकारी दी गई। पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने बताया कि इस सेवा पखवाड़े के दौरान सभी कार्यकर्ता समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। 14 सितम्बर को पानीपत में एससी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य बखूबी किया है और आगामी चुनावों में कांग्रेस के झूठ को उजागर करने में भी अहम योगदान दिया है।

बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा घोषित दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना स्वागत योग्य है। इस योजना से विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाने में दिन-रात जुटे हुए हैं।इस अवसर पर सफाई आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार, रोहतास वाल्मीकि अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, एडवोकेट कमल निंबल (प्रदेश सचिव), एडवोकेट मुकेश रंगा, जितेंद्र वाल्मीकि (जिला उपाध्यक्ष), धर्मेंद्र मोरवाल, मनोज कुमार, पुष्प कुमार, कुमारी गीता, मीर सिंह सरपंच, संजय बडगूजर, नरेंद्र नंबरदार, हरिद्वारी लाल, सतपाल धूपिया, पूनम, निहाल, चित्र कुमार सभरवाल, संतराम समेत अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

