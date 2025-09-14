Seva Pakhwada : पाकिस्तान मैच को खेल की भावना से देखना चाहिए : मनोहर लाल खट्टर

17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में मनाया जाएगा सेवा पखवाड़ा

बाढ़ में हुए नुकसान के लिए सरकार किसानों को देगी उचित मुआवजा

Seva Pakhwada(इशिका ठाकुर) करनाल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार शाम के समय ट्रेन से करनाल पहुंचे और रविवार को वह शहर के कई कार्यक्रम में शामिल हुएc इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर गए हैं वहां के लोगों की समस्या सुनी हैं और कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है । राहुल गांधी भी आखिरकार गए तो सही लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वोट वाला रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि उनका जो अपने मतलब की बात कही होती है वह कर लेते हैं ।

जब उनसे सवाल किया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ट्रैक्टर चला रहे हैं उन्होंने कहा कि बाढ़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए सबको काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बाढ़ से नुकसान कम हुआ है दूसरे राज्यों में ज्यादा नुकसान हुआ है जितना भी नुकसान हुआ है हम किसानों की मदद करने के लिए पहले भी आगे खड़े रहे हैं और अभी मुख्यमंत्री ने किसानों की मदद करने के लिए बोला है। उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा।

पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी कई बड़े कदम उठाए

जब उनसे सवाल किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा भारत पाकिस्तान मैच पैसों के लिए हो रहा है इस पर उन्होंने कहा ऐसा नहीं है हमने पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी कई बड़े कदम उठाए हैं और यह मैच पाकिस्तान में नहीं हो रहा दुबई में हो रहा है ऐसे में कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीतियां होती है जिनके अनुसार हमें चलना पड़ता है। हमारी कुछ मांगे हैं अगर पाकिस्तान वह मानता है तो हमें कोई परेशानी नहीं है।

केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल में स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय कर्ण कमल में सेवा पखवाड़े को लेकर बैठक ली। इसके उपरांत उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक देशभर में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान उनके विभाग अर्बन डेवलेपमेंट की ओर से स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत शहरों की साफ-सफाई करवाई जाएगी व कुछ जगहों का जिम्मा स्वयं विधायक व जनप्रतिनिधि भी लेंगे।

17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। इसके साथ-साथ 2 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जन्मदिन आता है। इस दौरान 17 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2025 तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस पखवाड़े में बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और गांव स्तर पर आयोजित होंगे। इस संबंध में आज बैठक ली और आवश्यक रूपरेखा तैयार की है।

15 दिन में 17 तरह के कार्यक्रम होंगे आयोजित

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सेवा पखवाड़े की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 15 दिन में 17 अलग-अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें रक्तदान शिविर, एक पेड़ मां के नाम, प्रबुद्धजनों की बैठक, जीएसटी पर व्यवसायियों का सम्मेलन, साहित्व वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस बीच में कई बड़े त्यौहार भी आ रहे हैं। ऐसे में हम सभी त्यौहारों के साथ-साथ इस सेवा पखवाड़े में भी हिस्सा लें।

बाढ़ग्रस्त इलाकों में होगी मदद, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देशभर के अलग-अलग प्रांतों में बाढ़ आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कुछ राज्यों का दौरा किया है। बाढ़ का नुकसान हरियाणा में भी हुआ है। जहां-जहां नुकसान हुआ है वहां मदद की जाएगी। इसकी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर चुके हैं। हर वर्ष मदद की जाती है जबकि दूसरे प्रांतों से ज्यादा की जाती है। इस बार भी प्रदेश की योजनाओं से किसानों व अन्य प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-2 में बनेंगे 3 करोड़ मकान

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला चरण 94 प्रतिशत पूरा हो चुका है। केवल 6 प्रतिशत काम ही बचा है। पिछले वर्ष इस योजना का दूसरा चरण भी शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत देशभर में 3 करोड़ मकान बनाए जाने हैं। इसमें 1 करोड़ मकान शहरी क्षेत्र में जबकि 2 करोड़ मकान ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाने हैं।

आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा भारत

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत-पाकिस्तान के मैच के संदर्भ में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगांव हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। यह एक बड़ा एक्शन था। आज भी भारत ने चेतावनी दे रखी है कि आतंकवाद और आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। रही बात खेल की तो इसका एक सिस्टम है। खेल दुबई में हो रहे हैं।

इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण, चीफ व्हीप एवं इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप, नीलोखेड़ी के विधायक भगवानदास कबीरपंथी, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, असंध के विधायक योगेंद्र राणा, भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रवीन लाठर, केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि कविंद्र राणा,जिला महामंत्री सुभाष कश्यप, मानवपुरी पूर्व चेयरमैन इलम सिंह, आईटी सेल की डा. पूनम पांचाल व अन्य वरिष्ठजन मौजूद रहे।

