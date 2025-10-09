Karwachauth Festival 2025 : सेवा भारती द्वारा करवाचौथ पर लगाए गए नि:शुल्क मेहंदी स्टॉल

मनप्रीत सिंह बंनी संधू ने दी त्योहार की शुभकामनाएं

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) डेराबस्सी। करवाचौथ के पवित्र पर्व के अवसर पर सेवा भारती डेराबस्सी की ओर से शहर के तीन स्थानों पर नि:शुल्क मेहंदी स्टॉल लगाए गए। ये स्टॉल श्रीराम अस्पताल के सामने, एस.एस. जैन स्कूल में तथा गुलाबगढ़ रोड पर लगाए गए।

इन स्टॉलों पर सेवा भारती के बच्चों द्वारा बहुत ही मामूली दरों पर मेहंदी लगाई जा रही है, जबकि 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए मेहंदी पूरी तरह नि:शुल्क है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक कारणों से भुगतान करने में असमर्थ है, तो उसे भी निशुल्क मेहंदी लगाई जा रही है।

इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बंनी संधू ने क्षेत्र की माताओं और बहनों को करवाचौथ की शुभकामनाएं दीं और सेवा भारती के इस सामाजिक प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि “यह पहल मातृशक्ति के प्रति सम्मान और स्नेह का प्रतीक है। आगामी वर्ष इसे और बेहतर रूप में आयोजित किया जाएगा ताकि त्योहार को और अधिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके।”

कार्यक्रम के दौरान सेन्टर इंचार्ज सुकविंदर कौर, सेवा भारती अध्यक्ष डॉ. राजीव गुप्ता, अश्वनी जैन, बलदेव राज गुप्ता, सुभाष चंद्र, चमन लाल गोयल तथा भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन धीमान (पम्मा) सहित कई सेवादार उपस्थित रहे।

