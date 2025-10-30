Haryana 68 Doctors Services Terminated: हरियाणा में 68 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त, ड्यूटी से चल रहे थे गायब

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस भी नहीं दिया जवाब

Haryana 68 Doctors Services Terminated, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने ड्यूटी गायब चल रहे डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की है। विभाग की ओर से इन डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त का दी गई है। सेवाएं समाप्त करने से पहले विभाग की ओर से डॉक्टरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन इन डॉक्टरों ने कोई भी जवाब विभाग को नहीं भेजा। जिस कारण स्वास्थ्य विभाग ने अब इन डॉक्टरों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। जिन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वे सभी मेडिकल आफिसर के पद पर सिविल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब डिविजन अस्पताल में तैनात थे।

चिकित्सा सेवाएं (श्रेणी-1) नियम 2014 के नियम 10 के तहत इन चिकित्सा अधिकारियों की सेवाएं अनुपस्थिति की तिथि से समाप्त की गई हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब इन डॉक्टरों की जगह नए डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाएं हो रही थी प्रभावित

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ये खेल 2017 से चल रहा था। जिन डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है, इनमें से 2017 से एक, 2018 से दस, 2019 से दो, 2020 से दस, 2021 से आठ, 2022 से 16, 2023 से 17 और 2024 से चार डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आए हैं।

इन डॉक्टरों के नहीं होने से हर सेंटर में काम प्रभावित हो रहा था। वहीं, इन डॉक्टरों को निकाले नहीं जाने से नई नियुक्तियां भी नहीं हो पा रही थी।

इन डॉक्टरों पर की गई कार्रवाई

डॉ. अरुषि सिंह, अंबाला, डॉ. रवजोत सिंह अंबाला, डॉ. रुपाली नारायणगढ़, डॉ. किरण चरखी दादरी, डॉ. नवीन शर्मा चरखी दादरी, डॉ. रेखा देवी, चरखी दादरी, डॉ. प्रशास्ति चरखी दादरी, डॉ. जतिन ढींगरा फतेहपुर टागा, डॉ. नंनदानी त्यागी फरीदाबाद, डॉ. श्वेता पेनहेरा, डॉ. राशि अग्रवाल खेड़ी कलां, डॉ. पूजा यादव पटौदी, डॉ. मीनू गुरुग्राम, डॉ. पुनीत सोहना, डॉ. हेमंत सोहना, डॉ. हितेंद्र सोहना, डॉ. दिव्या यादव सोहना, डॉ. मनीष यादव सोहना, डॉ. लक्ष्मी यादव फारुखनगर, डॉ. सरिता भोराकलां, डॉ. नितिन अग्रवाल गुरुग्राम, डॉ. कृतिका ठाकुर गुरुग्राम, डॉ. अमिता सिंघल हिसार, डॉ. अनुराधा नागपाल हिसार, डॉ. नीरज गौतम हिसार, डॉ. हिमांशु सागर हिसार, डॉ. आयुष हिसार, डॉ. विकास हिसार, डॉ. अमित कुमार करनाल, डॉ. निधि सोनी कुरुक्षेत्र, डॉ. पारव सिंह सचदेवा कुरुक्षेत्र, डॉ. राजीव कुमार शाहबाद, डॉ. संदीप यादव नारनौल, डॉ. लक्ष्मी नारायण नारनौल, डॉ. मनीषा नारनौल, डॉ. रीना यादव महेंद्रगढ़, डॉ. निधि वर्मा नांगल चौधरी, डॉ. मुरारी लाल नांगल चौधरी, डॉ. रवि प्रकाश नारनौल, डॉ. प्रमोद सहलंग, डॉ. रजनी रानी नारनौल, डॉ. अंजलि शर्मा कनीना, डॉ. मोनिका कनीना, डॉ. सोनू कुमारी कनीना, डॉ. लखन सिंह तंवर पलवल, डॉ. राकेश पांडे पलवल, डॉ. शुभम शर्मा पलवल, डॉ. सुनील कुमार भारद्वाज पलवल, डॉ. अरविंद पलवल, डॉ. लक्ष्य पलवल, डॉ. नेहा रोहतक, डॉ. दीपिका, डॉ. नितिन, डॉ. कोमल, डॉ. दीक्षित, डॉ. आयुष, डॉ. अकुल, डॉ. विकास, डॉ. शुभम, डॉ. तमन्ना और डॉ. पंकज मलिक (सभी सोनीपत), डॉ. इशिता यमुनानगर, डॉ. कोमल यमुनानगर, डॉ. निकिता अंबाला कैंट, डॉ. मोनिका अंबाला कैंट, डॉ. मिनाक्षी अंबाला कैंट, डॉ. अनिल सोफत अंबाला कैंट और डॉ. कोमलप्रीत कौर अंबाला सिटी।

