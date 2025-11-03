Punjab Breaking News : पूरी पारदर्शिता के साथ प्रदान की जा रही हैं सेवाएं : मुंडियां

आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री द्वारा सेवाओं में अनावश्यक देरी से बचने के लिए गमाडा के कार्यों की निरंतर समीक्षा की हिदायत

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़/एसएएस नगर : पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिको को पूरी पारदर्शिता के साथ सेवाएं प्रदान करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि जरूरी सुविधाओं में अनावश्यक देरी से बचने के लिए लोगों को गमाडा के कार्यों की निरंतर समीक्षा करते रहना चाहिए।

इस दौरान उन्होंने बताया कि कैंप में एस्टेट आॅफिस, लेखा शाखा, प्लानिंग विंग आदि में लंबित पड़े आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए 1000 से अधिक केसों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग आम जनता और अन्य साझेदारों को पूरी पारदर्शिता के साथ विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है।

लंबित मामलों के तुरंत निपटारे पर लोगों ने जताई खुशी

कैंप में पहुंचे आवेदकों, जिनके केस मौके पर ही हल किए गए, ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि छुट्टी वाले दिनों (शनिवार और रविवार) को कैंप आयोजित करने का पंजाब सरकार का यह प्रयास सराहनीय है, क्योंकि कार्य दिवसों में निजी व्यस्तताओं के कारण वे अक्सर अपने कार्यों के लिए गमाडा कार्यालय नहीं आ पाते। गमाडा की मुख्य प्रशासक साक्षी साहनी ने बताया कि प्रमुख सचिव विकास गर्ग के निदेर्शों अनुसार लंबित केसों को समाप्त करने के उद्देश्य से यह दो दिवसीय कैंप लगाया गया।

उन्होंने कहा कि भविष्य में आवश्यकता अनुसार ऐसे और कैंप आयोजित किए जाएंगे। कैंप को सफल बनाने के लिए गमाडा की पूरी टीम का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि गमाडा लोगों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के निदेर्शों के अनुसार अब विभिन्न शाखाओं के कार्यों की निरंतर समीक्षा की जाएगी ताकि सेवाओं की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो।

इन अधिकारियों ने किया समस्याओं का समाधान

कैंप के दौरान अमरिंदर सिंह मल्ली अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, हरदीप सिंह एस्टेट अफसर (हाउसिंग)-कम-भूमि प्राप्ति कलेक्टर, रविंदर सिंह, एस्टेट अफसर (प्लॉट) के अलावा प्लानिंग मिल्ख कार्यालय, अकाउंट आॅफिस, लाइसेंसिंग शाखा और इंजीनियरिंग विंग के सभी अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने-अपने विभागों से संबंधित केसों का मौके पर निपटारा किया।

