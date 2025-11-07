Gurugram Ex Serviceman Suicide: गुरुग्राम में ग्रामीण बैंक के पूर्व सिक्योरिटी गार्ड ने किया सुसाइड

पूर्व सैनिक थे अशोक कुमार, 7-8 साल तक हरियाणा ग्रामीण बैंक में रहे सिक्योरिटी गार्ड, खुद की रिवॉल्वर से मारी गोली

Gurugram Ex Serviceman Suicide, (आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में गुरुवार शाम को एक पूर्व सैनिक ने सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की ब्रांच के पीछे गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक पिछले डेढ़ साल से बेरोजगार था। इससे पहले उसने 7-8 साल पर इसी बैंक में नौकरी की थी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मृतक की पहचान टिकली के रहने वाले अशोक कुमार के रूप में हुई। अशोक कुमार पूर्व सैनिक था। 7-8 साल तक गुरुग्राम में साउथ सिटी-कक बी ब्लॉक स्थित सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की ब्रांच में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनात था, लेकिन पिछले करीब डेढ़ साल से वह बेरोजगार था। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है।

सुसाइड नोट में लिख- जो मेरे से दुखी थे, अब खुश रहना

मौके से अशोक कुमार के बैग से तीन लाइन का सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें लिखा था कि सबको राम-राम। जो मेरे से दुखी थे, अब खुश रहना। पुलिस अब इस सुसाइड नोट की जांच कर रही है कि कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा था। अशोक कुमार के परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं। बड़ा बेटा हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है।

पत्नी से कहा, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, बैंक शाखा पहुंचकर खाते से निकाले एक लाख रुपए

पुलिस जांच में सामने आया कि सुबह करीब 10 बजे अशोक कुमार पत्नी से झूठ बोला था कि उन्हें कहीं नौकरी मिलने की बात है और वहां इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। घर से निकलकर वे सीधे अपनी पुरानी बैंक शाखा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने खाते से एक लाख रुपए निकाले और कहा कि किसी को कर्ज चुकाना है।

लोडेड हथियार और कारतूस बरामद

उसने पुराने सहकर्मियों से करीब दो घंटे तक बातचीत की। दोपहर को वे बैंक से निकले और शाखा के पीछे खाली पड़ी रेहड़ी पर बैठ गए। दो से तीन घंटे बाद उन्होंने खुद को गोली मार ली। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक के बैग से सुसाइड नोट मिला है। एक लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। आज शव का पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा।

फिलहाल सुसाइड के तहत कार्रवाई की जा रही है। अशोक कुमार ने अपनी लाइसेंसी 32 बोर रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। हथियार मौके से बरामद कर लिया गया है जो पूरी तरह लोडेड था। चैंबर में पांच कारतूस और एक खाली खोल मिला है।

