Ankita lokhande: गौ सेवा की, उठाया गोबर, इस एक्ट्रेस की तस्वीरों ने किया हैरान

आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर की गौशाला पहुंचीं थी एक्ट्रेस

Ankita lokhande, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड से लेकर टीवी तक कई ऐसे सितारे हैं, जो अपने काम के साथ-साथ अपनी सादगी के लिए मशहूर हैं। सिंपलिसिटी से वो सितारे लोगों का दिल जीत लेते हैं। अब टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे की कुछ तस्वीरों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।

उन तस्वीरों को देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दरअसल, अंकिता लोखंडे अपने पति विकी जैन के साथ हाल ही में बेंगलुरु में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर की गौशाला पहुंचीं। वहां पहुंचकर कपल ने गौ सेवा की। उसी दौरान की दोनों की तस्वीरें अब चर्चा में हैं। लोगों का विकी और अंकिता का सादगी भरा अंदाज काफी पसंद आ रहा है।

फैंस कर रहे तारीफ

अंकिता और विकी दोनों गौशाला में गायों को चारा खिलाते नजर आए। इतना ही नहीं दोनों ने गौशाला की सफाई भी की। अंकिता अपने हाथों से गोबर भी उठाती दिखीं। दोनों ने कहा कि उन्हें गौशाला में जाकर काफी अच्छा लगा। ये एक्सपीरियंस काफी शानदार रहा। उनका यही अंदाज अब लोगों को भा रहा है और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें छाई हुई हैं।

टीवी शो पवित्र रिश्ता से किया था करियर शुरू

अंकिता पिछले 15 सालों से शोबिज की दुनिया का हिस्सा हैं। साल 2009 में उन्होंने टीवी शो पवित्र रिश्ता से अपना करियर शुरू किया था। इस शो में अर्चना का किरदार निभाकर वो घर-घर में फेमस हुई थीं। इसके बाद उन्होंने और भी कई बड़े प्रोजेक्ट में काम किया, लेकिन वो इस शो के नाम से आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं।