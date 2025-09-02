September Month Update : सितंबर महीने में होंगे कई वित्तीय बदलाव ,आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर

September Month Update(आज समाज) : सितंबर महीने में कई वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं। जिसके बाद आम आदमी की जेब पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सरकार के ज़रिए पोस्ट ऑफिस स्कीम, क्रेडिट कार्ड, NPS, FD और LPG की कीमतों में बदलाव शामिल किए गए हैं। इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको पहले से इसकी जानकारी मिल जाए, तो आप नुकसान से बच सकते हैं।

FD पर ब्याज दर

जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन बैंक समेत कई बैंक स्पेशल FD स्कीम चला रहे हैं। इन FD में ग्राहकों को ज़्यादा ब्याज दर पर ब्याज दिया जा रहा है। इंडियन बैंक 444 दिन और 555 दिन की स्पेशल FD स्कीम चला रहा है। इन विशेष एफडी में निवेश करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है, जबकि आईडीबीआई बैंक की 444, 555 और 700-दिवसीय विशेष एफडी में निवेश करने की अंतिम तिथि भी 30 सितंबर 2025 है।

गैस सिलेंडर की कीमत

महीने के पहले ही दिन लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिली। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई है। इस सिलेंडर की कीमत में 51.50 रुपये की कटौती की गई है। यह बदलाव 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में किया गया है। 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

घरेलू पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट सेवाएं

डाकघर ने अपनी घरेलू पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट सेवाओं के विलय की घोषणा की है। यह विलय 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हो गया है। इसका मतलब है कि अगर आप 1 सितंबर 2025 को या उसके बाद भारत के भीतर भारतीय डाक के माध्यम से कोई पंजीकृत डाक भेजते हैं, तो वह स्पीड पोस्ट के रूप में ही भेजी जाएगी।

पीएनबी होम लोन ऑफर

पीएनबी ने होम लोन, कार लोन और अन्य रिटेल लोन सेगमेंट में पीएनबी मानसून बोनान्ज़ा 2025 रिटेल लोन अभियान शुरू किया है। यह एक सीमित अवधि का ऑफर है और 30 सितंबर, 2025 तक वैध है।

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि और रिफंड

जानकारी के लिए बता दें कि व्यक्तियों और एचयूएफ को अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। वे 15 सितंबर 2025 तक अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।

क्रेडिट कार्ड नियम

एसबीआई क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम में संशोधन 1 सितंबर, 2025 से प्रभावी हो गए हैं। एसबीआई क्रेडिट कार्ड ग्राहक डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म, मर्चेंट और सरकारी लेनदेन पर खर्च करने पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं कमा पाएँगे। वहीं, 16 सितंबर से, सभी क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन प्लान ग्राहक अपनी पॉलिसी के नवीनीकरण के समय स्वचालित रूप से अपडेटेड प्लान वेरिएंट में माइग्रेट हो जाएँगे।

